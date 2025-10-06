  1. استانها
  2. لرستان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

وزیر آموزش‌وپرورش: ۳ هزار و ۱۰ مدرسه در مناطق محروم ساخته شد

وزیر آموزش‌وپرورش: ۳ هزار و ۱۰ مدرسه در مناطق محروم ساخته شد

خرم‌آباد - وزیر آموزش‌وپرورش از احداث سه هزار و ۱۰ مدرسه در مناطق محروم کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی امروز دوشنبه در مراسم افتتاح مدرسه دو رده‌بندی‌شده برکت شهید «امیرعلی حاجی‌زاده» روستای «بگ وردی» شهرستان دلفان، اظهار داشت: تا کنون سه هزار و ۱۰ مدرسه در مناطق محروم کشور به افتتاح رسیده و این امر نشان‌دهنده نگاه عمیق و وسیع دولت به حوزه آموزش‌وپرورش است.

وی عنوان کرد: امروز هزارمین مدرسه کانکسی در قالب هزار و ۸۰۰ کلاس درس با کمک ستاد اجرایی فرمان امام در این شهرستان سامان داده شد.

وزیر آموزش‌وپرورش در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه این مدرسه دارای تجهیزات موردنیاز برای تعلیم‌وتربیت است، افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به توسعه عدالت آموزشی نگاه ویژه‌ای دارد.

کاظمی با اشاره به برنامه‌ریزی برای جمع‌آوری هزار مدرسه سنگی در کشور، عنوان کرد: هفت هزار و ۷۰۰ پروژه آموزشی در حال ساخت داریم و دو هزار و ۴۰۰ مدرسه نیز هفته آینده با حضور رئیس‌جمهور افتتاح خواهند شد.

کد خبر 6613244

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها