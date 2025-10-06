به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه ۹ تهران در مراسمی به مناسبت گرامیداشت هفته فراجا، از زحمات و خدمات ارزشمند یگان حفاظت شهرداری منطقه۹ تهران قدردانی کرد.

وی در این دیدار با اشاره به نقش مکمل شهرداری و فراجا در خدمت‌رسانی به شهروندان، اظهار داشت: هم‌افزایی این دو نهاد می‌تواند زمینه‌ساز ثبات، آرامش و امنیت پایدار برای شهروندان باشد.

مرتضوی با تاکید بر نقش کلیدی فراجا در تامین آسایش جامعه افزود: امنیت و رفاه شهروندان مدیون ایثارگری‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای خدوم فراجا است که با فداکاری خود، بستر توسعه خدمات شهری را فراهم می‌کنند.

شهردار منطقه ۹ با اشاره به اهمیت امنیت به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی خاطرنشان کرد: برقراری امنیت در تمامی حوزه‌ها وظیفه‌ای خطیر است که فراجا با تعهد و مسئولیت‌پذیری آن را به انجام می‌رساند و جامعه همواره قدردان این تلاش‌هاست.

وی در ادامه بر ضرورت تقویت همکاری‌های مشترک بین مدیریت شهری و فراجا تاکید کرد و گفت: برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری در حوزه‌های مختلف، نیازمند برنامه‌ریزی مشترک و تعامل سازنده با فراجا هستیم.

گفتنی است ؛مرتضوی با اهدای لوح یادبود هفته فراجا به فرمانده و پرسنل یگان حفاظت منطقه۹، از خدمات بی‌وقفه این عزیزان در تأمین امنیت و همکاری با مدیریت شهری قدردانی کرد.