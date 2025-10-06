امانی: نظارت مستمر بر ساخت و سازهای خارج از حریم در نمین ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امانی ظهر دوشنبه در جلسه پیشگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز شهرستان نمین با بیان اینکه واگذاری هرگونه انشعاب به ساخت و سازهای فاقد مجوز و پروانه ساخت ممنوع است؛ اظهار کرد: بخشداران، شهرداران و دهیاران تابعه شهرستان وفق قوانین و مقررات برخورد نمایند.

وی بر نظارت بخشداران و دهیاران و گزارش دهی در همان مرحله اول اقدام به ساخت غیر قانونی به مراجع ذیربط تاکید و افزود: جهت پیشگیری از تبعات احتمالی بعدی، ادارات مرتبط براساس وظیفه ذاتی خود با ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد نمایند.

فرماندار شهرستان نمین با اشاره به اینکه مشکل اصلی عدم تسلط به قوانین مرتبط با ساخت های سازهای غیر مجاز است خاطر نشان کرد: ادارات در صدور پروانه های ساخت از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه اهالی محترم شهرستان قبل از هر گونه ساخت و ساز نسبت به اخذ پروانه ساخت اقدام نمایند افزود: مالکین به اخطارهای شهرداران، بخشداران و دهیاران شهرستان بی تفاوت نباشند.