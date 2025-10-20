امانی: قدرت کشور در گرو نسل جوان است

به گزارش خبرنگارمهر، مهران امانی ظهر دوشنبه در نشست قرارگاه جوانی جمعیت و خانواده با بیان اینکه جوانی جمعیت و فرزندآوری چالش امروز کشور است، اظهار کرد: هیچ کشوری بدون نسل جوان توسعه پیدا نمی‌کند. بنابراین باید برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور تلاش کنیم.

وی از فعالان جمعیتی شهرستان خواست در راستای فرهنگ سازی جوانی جمعیت فعالیت نمایند، افزود: باید به فکر نیروی انسانی کشور باشیم چرا که هر کشور باید نیروی انسانی خود را تأمین کند.

امانی جوانی جمعیت را ابزار قدرت کشور عنوان کرد و گفت: در صورت حفظ جمعیت جوان کشور قدرتمند شده و قادر به مدیریت و حفاظت کشور خواهیم شد.

وی با بیان اینکه در صورت رشد جمعیت پیشرفت نیز حاصل خواهد شد، ادامه داد: اعضای قرارگاه جوانی جمعیت و خانواده شهرستان ضمن ارتباط با یکدیگر مشوق‌های دولت در ارتباط با فرزندآوری را در فضای مجازی و عمومی به اطلاع مردم برسانند.

فرماندار شهرستان نمین از کارشناسان شبکه بهداشت و درمان خواست دلایل میل به کم فرزندی را شناسایی کنند، بیان کرد: گره‌های ذهنی که در چندین سال گذشته ایجاد شده است را باید با تبلیغات چهره به چهره و اقناع جوانان باز کنیم.

وی دلیل کاهش جمعیت جوان کشور را غفلت در ادوار مختلف عنوان و تصریح کرد: شبکه بهداشت در اجرای طرح نفس اهتمام جدی داشته باشد.

مهران امانی افزود: مساله فرزند آوری بسیار جدی است و اعضای قرارگاه جوانی جمعیت شهرستان نسبت به اجرای قوانین و فرهنگ سازی در این حوزه اقدام نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از ۷ نفر از فعالین حوزه جوانی جمعیت و خانواده تجلیل به عمل آمد.