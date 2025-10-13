امانی: تولید کنندگان و صنعتگران روستایی نمین حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهران امانی عصر دوشنبه در بازدید از یک واحد تولیدی در روستای گلشن بخش عنبران اظهار کرد: کارگاه حاضر با کمترین امکانات نسبت به تولید دستگاه کباب پز اقدام نموده است.

وی با بیان اینکه تولید این محصول به حفظ محیط زیست کمک می‌کند، افزود: این نوع کباب پزها دود تولید نمی‌کنند و مزیت آن نسبت به نوع مشابه برخورد غیر مستقیم حرارت است.

فرماندار شهرستان نمین با اشاره به اینکه این محصول قابلیت استفاده با گاز شهری و کپسولی دارد، ادامه داد: در زیر کباب پز یک عدد سینی برای جمع‌آوری اشک وجود دارد این سینی حالت کشویی دارد و بعد از استفاده به راحتی می‌توان آن را شست.

امانی با بیان اینکه این تولید کننده روستایی از هیچ گونه تسهیلات بانکی استفاده نکرده است، خاطر نشان کرد: طراحی و ساخت دستگاه در همین واحد تولیدی و توسط خود تولیدکننده انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه آنچه این تولیدکننده روستایی می‌سازد بسیار با کیفیت تر و قابل رقابت با تولیدات دیگر کارگاه‌های صنعتی مشابه است، تصریح کرد: وی در صورت گسترش کار و نیاز به تسهیلات حمایت خواهند شد.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه باید از تولید کنندگان و صنعتگران روستایی حمایت کنیم، ادامه داد: این صنعتگر روستایی برای پخت نان و فطیر، تنوری داخل گارگاه به دست خود ساخته است که در نوع خود قابل تحسین است.