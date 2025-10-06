به گزارش خبرنگار مهر، رحمت رحمت نژاد ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس و کارکنان پلیس راهآهن به مناسبت هفته نیروی انتظامی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاشها و زحمات شبانهروزی پلیس راهآهن در تأمین امنیت مسافران، صیانت از اموال عمومی و حفظ نظم در ایستگاهها و خطوط ریلی منطقه قدردانی کرد.
رحمتنژاد با اشاره به نقش مؤثر پلیس راهآهن در پشتیبانی از فعالیتهای حملونقل ریلی، تأکید کرد: پلیس راهآهن بازوی توانمند مجموعه راهآهن در برقراری نظم، امنیت و آرامش است و بدون تردید تلاشهای این نیروها نقش بسزایی در تداوم خدمترسانی ایمن به مردم دارد.
وی همچنین با تقدیر از اقدامات پلیس راهآهن شمال۲ در دوران جنگ ۱۲ روزه اخیر، از روحیه جهادی، هوشیاری و همکاری مؤثر این نیروها در مدیریت شرایط و حفظ امنیت خطوط ریلی و ایستگاهها قدردانی کرد.
در ادامه این دیدار، سرهنگ قربانزاده نیز ضمن تشکر از حضور مدیرکل و همراهان، بر همکاری و هماهنگی مستمر میان پلیس و مجموعه راهآهن برای ارتقای امنیت و خدماترسانی هرچه بهتر به مسافران تأکید کرد.
