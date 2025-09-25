به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی ظهر پنجشنبه در مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای بانه، با اشاره به نقش برجسته شهدا در حفاظت از انقلاب اسلامی، بر لزوم ادامه دادن راه آنان تأکید کرد.

وی در این مراسم معنوی که با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام، بر اهمیت بزرگداشت فداکاری‌های این عزیزان در مسیر حفظ و حراست از انقلاب اسلامی تأکید کرد.

امام جمعه بانه تصریح کرد: شهدا با فداکاری‌های بی‌نظیر خود، در برابر ظلم و ستم ایستادند و با جانفشانی‌هایشان، ارزش‌های انقلاب اسلامی را زنده نگه داشتند.

وی یادآور شد: ما امروز مسئولیت داریم تا این راه پرافتخار را ادامه دهیم و با پیروی از آرمان‌های آن‌ها، وحدت و پایداری نظام اسلامی را حفظ نمائیم.

ماموستا کریمی افزود: شهدای ما با خون خود درخت انقلاب را آبیاری کردند و وظیفه ماست که با حفظ وحدت و تقویت اصول انقلاب، این مسیر را ادامه دهیم.

وی تصریح کرد: امروز، ما باید با همدلی و همبستگی، در برابر تهدیدات و چالش‌ها ایستادگی کنیم تا مسیر آنان را به درستی ادامه دهیم.

در ادامه این مراسم، حاضرین با غبارروبی مزار شهدای گرانقدر و عطرافشانی گلزار شهدا، یاد و خاطره آن‌ها را گرامی داشتند و با نثار فاتحه، روح شهدای عزیز را شاد کردند.

این مراسم با حضور فرماندار شهرستان بانه، اعضای شورای اداری، فرماندهان نظامی و انتظامی، و جمعی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران، در فضایی معنوی و پرشور برگزار شد.

مراسم غبارروبی گلزار شهدا هر ساله به مناسبت هفته دفاع مقدس در این شهرستان برگزار می‌شود و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای عزیز است.