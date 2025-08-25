تجدید میثاق مدیران پلدختر با شهدا در هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت، حجتالاسلام و «غلامرضا حاجیوند» امامجمعه، «محمد عزیزی» فرماندار، «شاپور گراوند» فرمانده انتظامی به همراه معاونان فرمانداری و بخشداران مرکزی و «بالا گریوه» با حضور در گلزار شهدای پلدختر، با آرمانهای امام راحل (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تجدید بیعت کردند.
شرکتکنندگان در این مراسم با قرائت فاتحه و نثار شاخه گل، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند وبا غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، بار دیگر با آرمانهای والای امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری و شهدای گرانقدر تجدید پیمان و بر تداوم راه ایثار و خدمات صادقانه به مردم تأکید کردند.
فرماندار پلدختر در حاشیه این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، اظهار کرد: حضور در گلزار شهدا و غبارروبی مزار آنان، نشاندهنده زندهبودن راه شهدا و یادآور این حقیقت است که عزت، اقتدار، امنیت و آرامش امروز ما مرهون ایثار، جانفشانی و ازخودگذشتگی شهدا است.
عزیزی با بیان اینکه خدماترسانی صادقانه و بیمنت به مردم پاسداشت خون شهیدان است، گفت: همه مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی بهعنوان خدمتگزاران مردم سیره عملی و رفتار شهیدان رجایی و باهنر را الگوی خود قرار داده و از این فرصت برای خدمترسانی به مردم که نعمت بزرگی است برای حل مشکلات و بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و سایر حوزهها بهرهمند شد تا مردم به آینده امیدوار شوند.
نظر شما