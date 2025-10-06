به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بزرگی در حوزه تجاری است و تلاش شده تا ضمن توسعه زیرساخت‌ها در این حوزه، اقدامات اساسی را برای رفع موانع پیش روی فعالان تجاری استان داشته باشیم.

وی تقویت حوزه تولید را یکی از اولویت‌های مهم در استان دانست و ادامه داد: تلاش شده با تکیه بر دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ظرفیت مناسب برای مدیریت واردات با تکیه بر ورود نیازهای تولید و ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی مد نظر باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر خاطرنشان کرد: در این راستا تلاش کردیم تا واردات از مواد مصرفی به سمت مواد مورد نیاز در بخش تولید سوق یابد و تامین کالاهای اساسی را به عنوان اولویت دنبال می‌کنیم.

ایجاد ۲۰ هزار شغل جدید در حوزه صنعت

وی ادامه داد: طی ۱۳ ماه گذشته ۲۲۶ فقره جواز تاسیس صنعتی درا ستان بوشهر صادر شده که با سرمایه‌گذاری ۱۱۶ هزار میلیارد ریال، زمینه‌ساز اشتغال سه هزار و ۹۶۳ نفر خواهد بود.

کشاورز ادامه داد: در مجموع ۶۶۸ جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۶۶۷ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۰ هزار نفر در استان صادر شده که بین صفر تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی اضافه کرد: طی ۱۳ ماه گذشته ۵۲ پروانه بهره‌برداری در استان بوشهر صادر شده که با سرمایه‌گذاری ۲۶ هزار میلیارد ریال زمینه ساز اشتغال هزار و ۱۲۵ نفر شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: کل صنایعی که تاکنون پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند ۵۱۶ طرح است که ۶۵ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته و ۱۶ هزار نفر در آنها مشغول به فعالیت هستند.

نقش مهم بوشهر در تولید ثروت برای کشور

وی با اشاره به اشتغال ۱۹۰ هزار نفر در ۵۵ هزار واحد صنفی استان بوشهر، گفت: در مجموع ۲۲۰ هزار نفر در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر شاغل هستند که در واقع نیمی از جمعیت استان در زمینه اشتغال در این حوزه فعالیت دارند.

کشاورز سهم صادرات استان بوشهر را ۱۲ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: این میزان صادرات معادل ۲۰ درصد از کل صادرات کشور است.

وی گفت: استان بوشهر سومین اقتصاد کشور است و ۷ درصد از تولید ناخالص ملی را دارد که با در نظر گرفتن جمعیت کم استان، به نسبت جمعیت اولین استان کشور در تولید ثروت است.