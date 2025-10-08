بازمهندسی ساختارها در مناطق آزاد کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، با موافقت هیئت وزیران با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ابلاغ دبیرهیئت دولت به وزیر اقتصاد، فصل جدیدی از بازمهندسی رویکردها در مدیریت مناطق آزاد کشور آغاز شد. این تصمیم با هدف ارتقای بهره‌وری، تحقق توسعه پایدار و تقویت نقش مناطق آزاد در تولید ملی و تجارت خارجی اتخاذ شده است.

بر اساس این مصوبه، مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی در دستور کار قرار گرفته که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه و ارائه گزارش‌های فصلی به شورای عالی

بهره‌گیری از مشاوران بین‌المللی برای طراحی الگوهای تحولی و آسیب‌شناسی عملکرد مناطق

بازنگری در فرآیند انتخاب مدیران مناطق آزاد بر اساس شاخص‌های جدید مدیریتی

ارزیابی دوره‌ای عملکرد مناطق در تحقق مأموریت‌های تولید و صادرات

تحلیل عملکرد مناطق ویژه بر اساس نوع مالکیت و دلایل کاهش صادرات

در بخش مهمی از این تصمیم، دولت با صراحت و تأکید ویژه، تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است که پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم مرتبط با مناطق آزاد، هماهنگی کامل و رسمی با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را انجام دهند. این الزام، نه‌تنها یک دستور اداری، بلکه گامی راهبردی برای ایجاد انسجام نهادی، جلوگیری از تصمیمات موازی و حفظ یکپارچگی سیاست‌گذاری در حوزه مناطق آزاد تلقی می‌شود.

این بند از مصوبه، به‌عنوان یکی از پایه‌های تحول ساختاری، نقش حیاتی در هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و جلوگیری از تداخل مأموریت‌ها دارد و نشان‌دهنده آن است که دولت در مسیر بازمهندسی مدیریت مناطق آزاد، بر هماهنگی، شفافیت و تمرکز تصمیم‌گیری تأکید ویژه دارد.

اقدامات جدید دولت، نشان‌دهنده عزم جدی برای تحول ساختاری در مدیریت مناطق آزاد و بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی در مسیر حکمرانی اقتصادی نوین است.