۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

تصویب ۶۶۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در هفتمین نشست سال ۱۴۰۴

هیات سرمایه‌گذاری خارجی در هفتمین نشست سال جاری، با بررسی ۷ طرح از پنج کشور، مجموعاً ۶۶۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین جلسه هیات سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۴۰۴ و دویست و نود و هفتمین نشست این هیات، شنبه ۱۲ مهرماه، به ریاست دکتر حیدری سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون و دستگاه‌های تخصصی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برگزار شد.

در این نشست، ۷ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های صنایع خودرویی، معدنی، کشاورزی، دارویی و بهداشتی، بخش مسکن، خدمات و دیگر بخش‌های صنعتی از کشورهای چین، روسیه، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان به ارزش مجموع ۶۶۶ میلیون دلار بررسی و تصویب شد.

نشست‌های هیات سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت ماهانه در محل سازمان سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود و هر بار چندین طرح پیشنهادی از سوی سرمایه‌گذاران بین‌المللی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از ابتدای سال جاری تاکنون، این هیات در ۷ جلسه خود بیش از ۲۵۷ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار را به تصویب رسانده است.

این روند، نشان‌دهنده تداوم علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به ورود به بازار ایران و تنوع گسترده پروژه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی است که می‌تواند نقش مؤثری در رشد تولید، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا کند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

