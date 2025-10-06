به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای هدف اصلی خود که حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد، بیش از ۹۰ خدمت متنوع را در چهار دسته اصلی تسهیلات، ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری و توانمندسازی طراحی نموده است.

برنامه‌ریزی صندوق برای این امر، شناسایی دقیق نیازهای مختلف شرکت‌های دانش‌بنیان بوده تا با ارائه خدمات متنوعی به ایشان از جمله تسهیلات نمونه‌سازی، تولید صنعتی، ودیعه رهن محل کار، خرید و ساخت فضای کاری، سرمایه در گردش صادراتی؛ ضمانت‌نامه‌های‌ اعتبار، پیمان گمرک، تعهد پرداخت، رکن ضامن انتشار اوراق صکوک؛ هم‌سرمایه‌گذاری با شتابدهنده‌ها و صندوق‌های پژوهش و فناوری؛ خدمات توانمندسازی در حوزه‌ها مالکیت فکری، توسعه بازار، اخذ استانداردها و مجوزها ارائه شوند.

بررسی عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان می‌دهد در این بازه زمانی مجموعا ۱۹۰۷۲ میلیارد تومان انواع خدمات مالی به دانش‌بنیان‌ها ارائه شده است، درحالیکه مجموع کل خدمات ارائه‌شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۷۷۲۳ میلیارد تومان بود.

براین اساس، میزان خدمات ارائه‌شده در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۴۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در حوزه تسهیلات که اصلی‎ترین خدمت ارائه‌شده به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد، در شش ماهه نخست سال جاری ۹۷۵۳ میلیارد تومان تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها پرداخت شده که رشد ۱۴۷ درصدی در این بخش را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

میزان خدمات ارائه‌شده در این بخش در مدت مشابه سال قبل بالغ بر ۳۹۴۵ میلیارد تومان بوده است.

در حوزه ضمانت‌نامه نیز از ابتدای فروردین ماه تا پایان شهریور ۱۴۰۴ انواع ضمانت‌نامه به مبلغ ۶۲۲۰ میلیارد تومان برای دانش‌بنیان‌ها صادر شد که رشد ۶۸ درصدی در این بخش را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می‌دهد.

میزان خدمات ارائه‌شده در این بخش در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۷۰۲ میلیارد تومان بوده است.

عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه سرمایه‌گذاری در بازه زمانی مذکور نیز نشان می‌دهد میزان مصوبات این بخش به رقم ۳۰۲۰ میلیارد تومان رسیده است. میزان خدمات ارائه‌شده در این بخش در مدت مشابه سال قبل ۷۰ میلیارد تومان می‌باشد.

در حوزه توانمندسازی نیز تا پایان تابستان ۱۴۰۴، در مجموع ۷۹ میلیارد تومان انواع خدمات توانمندسازی به دانش‌بنیان‌ها ارائه شده است.

میزان خدمات ارائه‌شده در این بخش در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۶ میلیارد تومان بوده است.

باتوجه به توضیحات مذکور، میزان خدمات ارائه‌شده به دانش‌‎بنیان‌ها توسط صندوق نوآوری و شکوفایی، از ابتدای تأسیس صندوق تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ به رقم ۱۱۴۸۵۵ میلیارد تومان رسیده است.