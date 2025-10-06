  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

برخورداری: ۲۶ درصد حوادث کار در هرمزگان مربوط به صنعت ساختمان است

برخورداری: ۲۶ درصد حوادث کار در هرمزگان مربوط به صنعت ساختمان است

بندرعباس- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت:۲۶ درصد حوادث ناشی از کار در استان مربوط به صنعت ساختمان است و بیشترین درصد فوتی‌ها نیز در این حوزه رخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث برخورداری در این خصوص اظهار کرد: ۲۶ درصد حوادث ناشی از کار در استان مربوط به صنعت ساختمان است و بیشترین درصد فوتی‌ها نیز در این حوزه رخ می‌دهد.

وی افزود: در این مدت سه هزار و ۴۲۱ بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار صورت گرفته است.

برخورداری گفت: این بازرسی‌ها دوره‌ای و طبق برنامه نظارت بر حقوق کارگران و ایمنی و بازرسی‌های موردی و مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور، اتباع و حوادث ناشی از کار بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: دو هزار و ۹۸۶ ابلاغیه رفع نقص نیز برای کارفرمایان کارگاه‌ها صادر و ابلاغ شده است.

کیومرث برخورداری افزود: در این مدت ۹ هزار و ۴۶۹ نفرساعت آموزش عمومی و تخصصی ایمنی در حوزه حفاظت فنی و کار به کارگران، کارفرمایان و مسئولان ایمنی کارگاه‌ها ارائه شده است

کد خبر 6613522

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها