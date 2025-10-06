برخورداری: ۲۶ درصد حوادث کار در هرمزگان مربوط به صنعت ساختمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث برخورداری در این خصوص اظهار کرد: ۲۶ درصد حوادث ناشی از کار در استان مربوط به صنعت ساختمان است و بیشترین درصد فوتی‌ها نیز در این حوزه رخ می‌دهد.

وی افزود: در این مدت سه هزار و ۴۲۱ بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار صورت گرفته است.

برخورداری گفت: این بازرسی‌ها دوره‌ای و طبق برنامه نظارت بر حقوق کارگران و ایمنی و بازرسی‌های موردی و مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور، اتباع و حوادث ناشی از کار بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: دو هزار و ۹۸۶ ابلاغیه رفع نقص نیز برای کارفرمایان کارگاه‌ها صادر و ابلاغ شده است.

کیومرث برخورداری افزود: در این مدت ۹ هزار و ۴۶۹ نفرساعت آموزش عمومی و تخصصی ایمنی در حوزه حفاظت فنی و کار به کارگران، کارفرمایان و مسئولان ایمنی کارگاه‌ها ارائه شده است