سیاسر: جشنواره هنری «نخلستان» در سراوان برگزار می شود

مصطفی سیاسر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره نخلستان به عنوان یک رویداد فرهنگی عمومی در سطح شهر سراوان طراحی شده است تا مردم را به میهمانی بزرگ هنر دعوت کند. این برنامه با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی، هنری و مردمی، زمینهساز تقویت روحیه همدلی و پویایی در میان خانوادهها خواهد بود.
به گفته رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان، پارک نخلستان سراوان به عنوان محل برگزاری جشنواره، با فضای باز و حضور پرشور مردم، بستری مناسب برای اجرای برنامههای هنری، موسیقایی و اکران آثار فرهنگی فراهم کرده است. استقبال گسترده شهروندان از نخستین برنامههای این جشنواره، نشاندهنده علاقه و اشتیاق مردم سراوان به فعالیتهای فرهنگی است.
وی افزود: جشنواره هنری «نخلستان» به صورت هفتگی، هر پنجشنبه ساعت ۲۱ در پارک نخلستان برگزار میشود. در گام نخست، این جشنواره بر اهمیت موسیقی در فرهنگ غنی بلوچی تمرکز دارد و با حضور گروههای بومی و هنرمندان محلی، به پاسداشت میراث فرهنگی و تقویت پیوندهای اجتماعی میپردازد.
رییس حوزه هنری سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: حوزه هنری با حمایت از چنین برنامههایی در سراوان و سایر شهرستانهای استان، در پی گسترش عدالت فرهنگی، شناسایی استعدادهای هنری و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی سیستان و بلوچستان به سراسر کشور است.
