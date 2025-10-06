  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

اکران مستند «کودکی ناتمام» در موزه سینما

به مناسبت روز جهانی کودک، مستند «کودکی ناتمام» روز ۱۶ مهر در موزه سینما اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز جهانی کودک، مستند «کودکی ناتمام» با نگاهی ویژه به موضوعات مرتبط با کودک و شعر کودک در فضای پس از انقلاب اسلامی ایران، روز ۱۶ مهر از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در موزه سینما، سالن فردوس، برگزار می‌شود.

این برنامه با حضور استادان عرصه فرهنگ و هنر، همچون حسین شیخ الاسلامی، علی اکبر زین العابدین، احمد محیط طباطبایی و ناصر صفاریان (کارگردان فیلم)، به بررسی ابعاد مختلف شعر و ادبیات کودک در دوران پس از انقلاب می‌پردازد.

این اکران ویژه با هدف تماشای فیلم و در کنار آن، برگزاری نشست نقد و بررسی برگزار می‌شود. در این نشست، شرکت‌کنندگان فرصتی دارند تا درباره نحوه تعامل سینما و ادبیات با دنیای کودکان پس از انقلاب به گفتگو بپردازند.

همه علاقه‌مندان به سینما، ادبیات کودک و فرهنگ ایران می‌توانند در این برنامه حضور داشته باشند. ورود برای عموم آزاد است.

