راونگی نژاد: تولید مرغ گوشتی در شهرستان سیریک ۲۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا راونگینژاد» اظهار کرد: طی برنامهریزیهای انجامشده در راستای سیاستهای کلان بخش کشاورزی و به منظور ارتقای امنیت غذایی، مرغداریهای شهرستان سیریک در شش ماهه نخست سال جاری موفق به جوجهریزی ۶۱۵ هزار قطعه مرغ گوشتی شدهاند.
وی افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۵ هزار قطعه افزایش را نشان میدهد که معادل رشد ۲۵ درصدی در تولید است.
مدیر جهاد کشاورزی سیریک با اشاره به اینکه این شهرستان در حال حاضر رتبه پنجم تولید مرغ گوشتی در استان هرمزگان را داراست، تحقق این حجم از تولید را نتیجه تلاش و همکاری مرغداران منطقه در مسیر افزایش بهرهوری و توسعه پایدار کشاورزی دانست.
راونگینژاد با اشاره به برنامهریزیهای آتی، خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود با تداوم این روند، تولید مرغ گوشتی در شهرستان سیریک تا پایان سال جاری از مرز یک میلیون و هفتصد هزار قطعه عبور کند.
وی در پایان تأکید کرد: این دستاورد علاوه بر تأمین گوشت سفید مورد نیاز بازار شهرستان و استان، نقش بسزایی در تنظیم بازار، کاهش نوسانات قیمتی و همچنین اشتغالزایی و رونق اقتصادی در منطقه خواهد داشت.
