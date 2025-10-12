افزایش ۳۳ درصدی جوجه ریزی در شهرستان بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک اشتر بینا اظهار کرد: این افزایش قابل توجه در نیمه اول سال جاری، نتیجه‌ی مستقیم حمایت‌های جامع و همه‌جانبه‌ی این مدیریت از تولیدکنندگان منطقه است که با هدف ارتقای امنیت غذایی و تنظیم بازار صورت گرفته است.

به گفته‌ی مالک اشتر بینا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، دستیابی به این موفقیت در حوزه تولید، مرهون برنامه‌ریزی دقیق و رفع موانع تولید بوده است که مهم‌ترین محورهای این حمایت‌ها که منجر به افزایش رغبت مرغداران برای توسعه فعالیت‌های خود شده است شامل تأمین نهاده‌های کلیدی با هدف کاهش دغدغه‌های تولیدکنندگان که تأمین به موقع و کافی دان مورد نیاز جوجه‌ها در دستور کار قرار گرفت تا چرخه‌ی تولید بدون وقفه ادامه یابد و پشتیبانی انرژی که جهاد کشاورزی با همکاری دستگاه‌های مربوطه، سوخت مورد نیاز مرغداری‌های فعال را به صورت مستمر و با سهمیه‌های کافی در اختیار بهره‌برداران قرار داده است تا مشکلات ناشی از قطع برق یا نوسانات انرژی به حداقل برسد و همچنین ارتقای دانش فنی است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی ترویجی و ارائه توصیه‌های کارشناسی فنی به‌روز توسط متخصصان، سطح دانش مرغداران افزایش یافته و راندمان تولید و ضریب تبدیل خوراک بهبود یافته است.

بینا افزود: همچنین، مساعد شدن شرایط آب و هوایی شهرستان بندرلنگه برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌های جوجه‌ریزی و وجود بازار مناسب جهت فروش محصولات در سطح استان هرمزگان، انگیزه مرغداران را برای افزایش ظرفیت تولید دوچندان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این افزایش ۳۳ درصدی جوجه‌ریزی، نویدبخش تأمین پایدار مرغ گوشتی و کمک به ثبات قیمت‌ها در بازار مصرف خواهد بود.