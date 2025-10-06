  1. استانها
  2. بوشهر
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

فرماندار گناوه: نظارت بر عرضه فرآورده‌های دامی و طیور افزایش یابد

فرماندار گناوه: نظارت بر عرضه فرآورده‌های دامی و طیور افزایش یابد

گناوه- فرماندار گناوه گفت: باتوجه به اینکه دامپزشکی ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد، باید نظارت خودرا بر نحوه عرضه فرآورده های دامی، طیور و ماهی باجدیت و حساسیت بیشتری افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر دوشنبه در بازدید از شبکه دامپزشکی این شهرستان به مناسبت هفته دامپزشکی افزود: باتوجه به نقش و جایگاه مهم دامپزشکی در جامعه ، تلاش‌های بیشتر این مجموعه در واقع سلامت و بهداشت و امنیت غذایی مردم را تأمین و تضمین می‌کند.

فرماندار گناوه بیان کرد: دامپزشکی شهرستان نسبت به عرضه و تقاضای موادخوراکی و پروتینی مصرف کنندگان از جمله در بازار ماهی فروشان و ذبح دام و طیور برنامه ریزی و نظارت بیشتری داشته باشد تا شهروندان در چرخه تأمین مواد غذایی با مشکلی مواجه نشوند.

وی بیان کرد: دامپزشکی نسبت به تداوم‌ فعالیت کشتارگاه سنتی شهرستان اعلام نظر کند.

وی با ابراز رضایت از فعالیت های مجموعه دامپزشکی شهرستان در جهت خدمت به بهره برداران بخش دام و طیور، از تلاش ها و زحمات ریاست و کارکنان این اداره قدردانی کرد و خواستار ارایه گزارشی از عملکرد و فعالیت های این مجموعه به فرمانداری شد.

کد خبر 6613630

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها