صلواتی: اجرای طرح «پایگاه خانوار کشور» در کردستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برهان صلواتی بعدازظهر دوشنبه به رسانه‌های کردستان اعلام کرد: اجرای طرح «پایگاه خانوار کشور» در این استان آغاز شد و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵ هزار نفر به‌صورت حضوری برای مسائل مرتبط با یارانه، دهک‌بندی و کالابرگ الکترونیکی به ادارات کار استان مراجعه کرده‌اند.

صلواتی با بیان اینکه تغییرات مختلف ساختار خانوار از جمله تولد، فوت، ازدواج و طلاق از این پس به صورت خودکار توسط سازمان ثبت احوال ثبت و به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارسال خواهد شد، افزود: این تغییرات به‌طور مستقیم در سامانه یارانه‌ها به‌روزرسانی می‌شود و برای هر یک از این وقایع، پیامک اطلاع‌رسانی به سرپرست خانوار ارسال خواهد شد.

وی در خصوص تغییرات مربوط به ازدواج گفت: در صورت ازدواج، برای زوجین پرونده جدیدی ایجاد شده و سرپرست خانوار پیامک دریافت می‌کند تا حساب بانکی جدیدی افتتاح کند.

وی یادآور شد: همچنین در صورت فوت یا طلاق، سرپرست خانوار جدید شناسایی شده و پرونده جدیدی برای آنها تشکیل می‌شود و بعد از هر تغییر، اطلاعات خانوار برای تعیین دهک و پرداخت یارانه به‌روز می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان درباره افراد بالای ۱۸ سال که دارای تمکن مالی هستند، گفت: این افراد می‌توانند درخواست جداسازی از خانوار را از طریق سامانه ثبت کنند و به ویژه فرزندانی که درآمد ثابت دارند، می‌توانند درخواست بررسی وضعیت اقتصادی خود را ارسال کرده و پس از تایید سازمان ثبت احوال و استعلام از پایگاه رفاه ایرانیان، از خانوار اصلی جدا شده و به‌صورت مستقل دهک‌بندی شوند.

وی همچنین به زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست اشاره کرد و توضیح داد: برای این گروه از افراد که نیازمند حکم دادگاه هستند، اطلاعات لازم باید از طریق سامانه ثبت احوال وارد شود.

وی بیان کرد: پس از تایید حکم قضائی، تغییرات در پایگاه خانوار اعمال و یارانه‌ها به‌طور مجزا و متناسب با وضعیت اقتصادی آنان پرداخت می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان همچنین به سامانه NCR.IR سازمان ثبت احوال (پایگاه خانوار کشور) اشاره کرد و افزود: این سامانه از شهریور ماه در استان کردستان فعال شده و برای ثبت تغییرات خانوار، به ویژه در موارد نیازمند حکم قضائی و درخواست‌های اقتصادی طراحی شده است و افرادی که نیاز به ثبت تغییرات در ساختار خانوار خود دارند، می‌توانند از این طریق اقدام کنند.

وی در پایان گفت: مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیکی تا پایان آبان ماه فرصت استفاده را دارد.