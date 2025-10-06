میری: ۷۰۰ بانوی سیستانی از طریق قالیبافی ارتزاق می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میری، گفت: از سال گذشته تا پایان شش ماهه نخست امسال، با اجرای طرح‌های توسعه فرش سیستان ۷۰۰ بانوی تحت حمایت، پای دار قالی نشستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان افزود: سال گذشته ۲۰۰ طرح اشتغال قالیبافی در منطقه سیستان اجرا شد؛ از ابتدای امسال نیز ۱۵۰ طرح ایجاد شده و ۵۰۰ طرح دیگر نیز تا پایان سال اجرایی خواهد شد.

وی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با استانداری سیستان و بلوچستان، مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار بصورت هم‌افزایی جهت تامین ۶۰۰ دستگاه دار قالی تخصیص یافته که تاکنون ۱۲۰ دستگاه تأمین و در اختیار بانوان قالیباف قرار گرفته است.

میری اظهار داشت: تاکنون جهت اجرای ۶۰۰ طرح اشتغال قالیبافی مبلغ ۱۵ میلیارد تومان جذب سرمایه، از سرمایه‌گذاران خارج استان صورت گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در راستای مهارت‌آموزی نیازمندان در حوزه فرش دستباف، کارگاه‌های متعدد آموزش قالیبافی در مناطق مختلف سیستان برگزار شده و تاکنون حدود ۶۰۰ نفر در منطقه سیستان آموزش‌های مهارتی قالیبافی را فراگرفته‌اند.