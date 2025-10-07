نیمروز میزبان مسابقات کشتی فرنگی نونهالان سیستان و بلوچستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان نیمروز به عنوان میزبان مسابقات کشتی فرنگی نونهالان انتخابی المپیاد استعدادهای برتر استان سیستان و بلوچستان توسط اداره کل ورزش و جوانان استان انتخاب شده است.
این رقابتها با حضور برترین کشتیگیران نونهال از شهرستان های مختلف استان، روز جمعه مورخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن بانوان شهرستان نیمروز برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری این مسابقات، شناسایی استعدادهای برتر و فراهمسازی زمینه حضور آنان در رقابتهای کشوری است.
از علاقهمندان به ورزش کشتی دعوت میشود با حضور پرشور خود، ضمن حمایت از ورزشکاران جوان، به ارتقاء سطح ورزش شهرستان نیمروز کمک نمایند.
