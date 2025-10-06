واژگونی خودرو در محور سلماس – خان تختی ۵ مصدوم برجای گذاشت

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: عصر امروز حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در محور سلماس، روبه‌روی روستای خان تختی، به مرکز پیام فوریت‌های پزشکی گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های نزدیک به محل اعزام شدند و تیم‌های عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه رسیدند. در این حادثه پنج نفر از سرنشینان خودرو دچار آسیب‌دیدگی شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در صحنه، به بیمارستان منتقل شدند.

وی اظهار کرد: بهمچنین صبح امروز حادثه واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در محدوده خیابان شیخ شلتوت ارومیه، جنب ترمینال روستایی، به مرکز پیام اورژانس آذربایجان غربی گزارش شد.

رضازاده افزود: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد، اما متأسفانه راکب موتورسیکلت که مردی حدود ۳۰ ساله بود، به دلیل شدت جراحات وارده پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بود.

وی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، بر لزوم رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظتی از جمله کلاه ایمنی در زمان رانندگی با موتورسیکلت تأکید کرد و گفت: بی‌احتیاطی در رانندگی یکی از عوامل اصلی بروز حوادث منجر به فوت در استان است.