فرماندار بوشهر: زیر ساخت‌های ارتباطی توسعه می‌یابد

بوشهر- فرماندار بوشهر از ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و فراهم آوردن شرایطی برای ارتباطات پایدار و با کیفیت در تمامی مناطق شهرستان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر دوشنبه به همراه معاون امور عمرانی فرمانداری، از توسعه دکل های مخابراتی  که به‌منظور ارتقای پوشش خدمات تلفن همراه در محلات جنوبی شهرستان بوشهر نصب شده است بازدیدکرد.

وی در ادامه افزود: این پروژه ها با هدف ارائه پوشش مطلوب‌تری به پوشش تلفن همراه در محلات جنوبی شهرستان اجرا شده و به‌طور خاص در ارتقای کیفیت ارتباطات در این مناطق مؤثر خواهد بود.

فرماندار بوشهر همچنین از اهتمام دولت در ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و فراهم آوردن شرایطی برای ارتباطات پایدار و با کیفیت در تمامی مناطق شهرستان بوشهر سخن گفت.

وی در پایان، این دکل را گامی مهم در تحقق اهداف دولت در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفت.

