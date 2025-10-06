به گزارش خبرنگار مهر، سید علی علوی عصر دوشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و شرکت گاز استان کردستان، بر اهمیت ارتقای مهارت نیروی انسانی در بخش‌های تخصصی تأکید کرد و گفت: هدف از این تفاهم‌نامه توانمندسازی کارکنان و پیمانکاران شرکت گاز است.

وی افزود: این دوره‌های آموزشی در دو بخش آموزش‌های دولتی و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای برگزار خواهد شد و به توانمندسازی نیروی انسانی و خانواده‌های آنان کمک شایانی خواهد کرد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان اعلام کرد: این دوره‌ها با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبکه آموزشگاه‌های آزاد و زیرساخت‌های آموزشی دولتی برگزار می‌شود و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کیفیت بالا به متقاضیان ارائه خواهد شد.

وی اضافه کرد: آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای نیز بر اساس استانداردهای معتبر برگزار و گواهینامه‌های معتبر صادر خواهد شد.

توجه به ارتقای ایمنی و توان واکنش در شرایط بحرانی

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، ضمن ابراز خوشحالی از تداوم همکاری‌های چندین‌ساله با اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، گفت: این دوره‌های آموزشی نه تنها به ارتقای سطح مهارت نیروهای گاز کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در افزایش ایمنی و آمادگی گروه‌های امدادگر و نیروهای عملیاتی خواهد داشت.

احمد فعله‌گری افزود: برگزاری این دوره‌ها در کاهش ریسک‌های کاری و بهبود توان واکنش در شرایط بحرانی تأثیر چشمگیری خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به اعتبار گواهینامه‌های صادره از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، افزود: گواهینامه‌های این سازمان در سطح ملی و بین‌المللی اعتبار ویژه‌ای دارند و این همکاری فرصت مناسبی برای توسعه توانمندی‌های تخصصی نیروهای شرکت گاز فراهم می‌آورد.

به منظور ارتقای سطح مهارت نیروی انسانی و استانداردسازی صلاحیت‌های حرفه‌ای، تفاهم‌نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کردستان و شرکت گاز این استان امضاء شد.

این تفاهم‌نامه با هدف برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای برای نیروهای پیمانکاری شرکت گاز طراحی شده است.

براساس مفاد این تفاهم‌نامه، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان دوره‌های آموزشی در رشته‌های مورد نیاز شرکت گاز را برای متقاضیان واجد شرایط برگزار خواهد کرد.

این دوره‌ها به‌طور خاص برای ارتقای دانش فنی و مهارت‌های تخصصی نیروی انسانی فعال در حوزه‌های مرتبط با گاز طراحی شده است و بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی اجرا می‌شود.