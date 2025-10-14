به گزارش خبرنگار مهر، احمد فعله گری پیش از ظهر سه شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: شرکت گاز استان کردستان در شش ماهه اول سال جاری، با برگزاری تعداد قابل توجهی از دوره‌های آموزشی، نشان داده است که چگونه می‌توان با سرمایه‌گذاری در منابع انسانی، بهبود بهره‌وری و ارتقا کیفیت خدمات را در دستور کار قرار داد.

وی به اهمیت آموزش نیروی انسانی در تحقق اهداف سازمانی اشاره کرد و گفت: جوامع بشری در حال تغییرات شگرفی هستند و این تحولات به‌ویژه در عرصه‌های علمی و فنی تأثیر زیادی بر نیازهای روزافزون جامعه می‌گذارد، از این رو، برای پیشرفت سازمان‌ها، ارتقا دانش و مهارت‌های نیروی انسانی ضروری است.

وی با تأکید بر این‌که آموزش باید به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه منابع انسانی در نظر گرفته شود، افزود: افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان‌ها به‌شدت وابسته به آموزش صحیح و هدفمند نیروی انسانی است و این امر به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی در برنامه‌ریزی‌های سازمانی باید در نظر گرفته شود.

۲۷ هزار نفر ساعت برای ارتقا توانمندی‌ها

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان از برگزاری ۲۷ هزار و ۸۹۸ نفر ساعت دوره آموزشی برای کارکنان این شرکت در شش ماهه اول سال جاری خبر داد و توضیح داد: در این مدت، ۱۲ هزار و ۶۳۹ نفر ساعت آموزش برای ۹۰۵ نیروی رسمی در این شرکت برگزار شده است و این دوره‌ها با هدف ارتقا مهارت‌های فنی، مدیریتی و ایمنی کارکنان برگزار شده‌اند.

فعله‌گری همچنین به دوره‌های آموزشی برای کارکنان قرارداد مستقیم اشاره کرد و افزود: برای همکاران قرارداد مستقیم که شامل ۶۵ نفر از کارکنان است، ۶۷۲ نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شده است.

وی در ادامه تأکید کرد: آموزش‌های مربوط به نیروی انسانی پیمانکاری نیز به‌طور ویژه پیگیری شده است و برای نیروی‌های پیمانکاری شاغل در شرکت گاز استان کردستان، بیش از ۱۴ هزار و ۵۸۷ نفر ساعت آموزش برگزار شده که شامل ۱ هزار و ۲۲۰ نفر از کارکنان پیمانکاری است.

فعله‌گری در بخشی از سخنان خود به اثرات آموزش بر نوآوری و بهره‌وری کارکنان اشاره کرد و گفت: افراد آموزش‌دیده، به‌طور طبیعی توانایی‌های بیشتری برای خلاقیت و نوآوری دارند و این نوآوری‌ها باعث افزایش بهره‌وری سازمان می‌شود و در نتیجه، سازمان به سرعت می‌تواند به اهداف خود دست یابد.

وی در ادامه تأکید کرد: آموزش‌های مؤثر تنها زمانی به ثمر می‌رسند که به‌صورت پیوسته و برنامه‌ریزی‌شده ارائه شوند و آموزش باید به‌صورت مداوم و با برنامه‌ریزی دقیق در راستای اهداف استراتژیک سازمان باشد و در غیر این صورت، نمی‌توان به بهره‌وری مطلوب دست یافت.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان به تنوع و گستردگی دوره‌های آموزشی برگزارشده اشاره کرد و گفت: دوره‌های آموزشی که برای کارکنان این شرکت برگزار شده، شامل تمامی سطوح سازمانی است و از کارکنان رسمی گرفته تا نیروی‌های پیمانکاری، همه از آموزش‌های مناسب برای بهبود مهارت‌های خود بهره‌مند شده‌اند.

وی همچنین یادآور شد: این آموزش‌ها صرفاً به موضوعات فنی و تخصصی محدود نبوده و موضوعات دیگری همچون ایمنی، مدیریت بحران، کار تیمی، و مهارت‌های نرم نیز در این دوره‌ها گنجانده شده‌اند.