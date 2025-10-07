جشن اتحاد و اصالت در دل تاریخ؛ «روز روستا» در کاروانسرای بقم اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن پانزدهم مهرماه، روز ملی روستا و عشایر، روستای تاریخی و زیبای «بقم» در بخش مرکزی، میزبانی از یک جشن بزرگ و به یادماندنی را دارد.
این مراسم باشکوه، با هدف نمایش توانمندیها، حفظ اصالتها و تقدیر از پیشروان توسعه روستایی، دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در فضای دلنشین و تاریخی کاروانسرای بقم برگزار شد.
کاروانسرای بقم، نگین تاریخ و معماری
این رویداد ملی در فضایی برگزار میشود که خود نمادی از هویت تاریخی منطقه است. کاروانسرای تاریخی بقم، بنایی کهن قرار است میزبان شور و نشاط زندگی روستایی و عشایری باشد. این انتخاب هوشمندانه، پیوندی عمیق میان میراث تاریخی و حیات پویای امروز روستاها برقرار میکند.
یکی از محورهای کلیدی در بزرگداشت روز روستا، تأکید بر نقش حیاتی اقتصاد محلی است. نمایشگاه توانمندیهای روستائیان صرفاً محلی برای فروش نیست؛ بلکه فرصتی است تا سرمایهگذاران و مصرفکنندگان نهایی، کیفیت بالای محصولات تولیدی در مناطق روستایی و عشایری را از نزدیک ببینند.
بخش عشایری به تنهایی تأمینکننده بخش قابل توجهی از پروتئین و محصولات دامی کشور است و امنیت غذایی تا حد زیادی به تداوم کوچ و تولید این قشر زحمتکش وابسته است. لذا، این جشن فرصتی برای انعقاد تفاهمنامهها و ارائه راهکارهای عملی برای تسهیل تجارت محلی و رفع موانع تولید است.
روستا و عشایر، مخزن اصلی فرهنگ و هویت ملی ما محسوب میشوند. اجرای برنامههای شاد و فرهنگی توسط گروه “شکوفهها” در کنار نمایش صنایع دستی، تلاشی است برای زنده نگه داشتن آیینها و سنتهایی که نسلهای گذشته با زحمت فراوان حفظ کردهاند.
هدف این است که نسل جوان، با دیدن این شور و سرزندگی، پیوندی عمیقتر با زادگاه خود برقرار کرده و مهاجرت معکوس به روستاها را تسهیل کنند. بقم با میزبانی این برنامه، نشان میدهد که روستا میتواند کانون نشاط باشد نه صرفاً محلی برای گذران زندگی.
کاروانسرا؛ نماد تعامل تاریخی با جهان امروز
مکان برگزاری، یعنی کاروانسرای تاریخی، استعارهای قدرتمند از رویداد است. کاروانسراها در طول تاریخ، محل تلاقی کاروانهای تجاری، فرهنگی و فکری بودهاند.
برگزاری جشن روز روستا در چنین بنایی، پیامی به این مضمون دارد که روستاهای امروز باید همچون گذشته، دروازههایی به سوی نوآوری، فناوریهای نوین و ارتباط با دنیای بیرون باشند، بدون آنکه اصالت خود را از دست بدهند.
برنامههای شاد و نمایش توانمندیها
مراسم روز روستا و عشایر در بقم، مجموعهای از برنامههای متنوع و جذاب را برای شرکتکنندگان تدارک دیده است.
غرفههایی مملو از محصولات دستساز، تولیدات کشاورزی، صنایع دستی و غذاهای محلی، که ویترین افتخار و تلاش مردم سختکوش روستاها خواهد بود.
بخش اصلی و مهیج برنامه، اجرای موسیقی و برنامههای شاد توسط گروه هنری “شکوفهها” از اصفهان است. حضور یک گروه شناختهشده از مرکز ایران، نویدبخش کیفیتی بالا و سطح بالایی از سرگرمی و نشاط در این جشن است.
در بخش پایانی مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی به شوراها و دهیاران برتر بخش مرکزی، از تلاشهای بیوقفه و مؤثر آنان در پیشبرد اهداف توسعه روستایی قدردانی خواهد شد.
صدای مسئولان: اهمیت روستا در توسعه ملی
محسن حیدری، فرماندار اردستان در این مراسم اظهار کرد: به پاس و حرمت خون شهدای اردستان که حدود ۳۳۰ شهید تقدیم انقلاب کرده و ۱۷ شهید آن در حملات اخیر جنایات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند همواره سرافراز بوده است.
وی ضمن تبریک روز روستا، افزود: روستا مقدمه پیشرفت کشور بوده و هنگامی که موضوع توسعه و عدالت مطرح میشود روستا نقطه عطف آن است بنابراین روستاها باید به جایگاه واقعی خود برگردند.
فرماندار اردستان خاطرنشان کرد: شهرستان اردستان تعداد ۶۴ دهیاری دارد و با توسعه ۱۲ هزار کیلومتری، دومین شهرستان از لحاظ وسعت در استان اصفهان بوده که برند جوجه ریزی کشور در شهرستان اردستان وجود دارد و این شهرستان قطب تولید گوشت سفید استان است.
حیدری تصریح کرد: روستای بقم با موقعیت مکانی ویژه خود میتواند محل گردشگری، توسعه و تعالی باشد، کاروانسرای تاریخی این روستا میتواند در جذب گردشگر موثر باشد.
انتخاب روستای بقم و کاروانسرای تاریخی آن برای میزبانی، نشاندهنده اراده برای پیوند زدن پیشرفت امروز با ریشههای اصیل فرهنگی و تاریخی است. امیدواریم این جشن، به تقویت روحیه مشارکت و همکاری در میان همه ساکنان مناطق روستایی منجر شود.
