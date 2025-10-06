به گزارش خبرگزاری مهر، علی حقیقی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به ضرورت برگزاری برنامه‌های هفته تربیت‌بدنی به‌صورت جامع، هدفمند و اثرگذار، اظهار کرد: این برنامه‌ها باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ورزش استان را به بهترین شکل به نمایش بگذارد.

وی ضمن تاکید بر برنامه‌ریزی منسجم برای هفته‌های پیش‌رو، افزود: در کنار هفته تربیت‌بدنی، بزرگداشت هفته پارالمپیک نیز باید به صورت ویژه در شهرستان‌ها برگزار شود و برنامه‌های متنوعی برای ورزشکاران دارای معلولیت تدارک دیده شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به نقش مدیران شهرستان‌ها در اجرای طرح‌ها، بیان کرد: رؤسای ادارات ورزش و جوانان اختیار کامل دارند تا با بهره‌گیری از خلاقیت و همکاری هیئت‌های ورزشی، رویدادهایی مردمی و اثرگذار رقم بزنند.

حقیقی همچنین به پیشرفت‌های چند سال اخیر در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها و برگزاری رویدادهای ورزشی اشاره کرد و گفت: مسیر توسعه ورزش استان باید با همان روحیه ادامه یابد.

وی بر نظارت منظم و هفتگی بر عملکرد اماکن ورزشی شهرستان‌ها تاکید کرد تا کیفیت خدمات‌رسانی در سراسر استان ارتقا یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با یادآوری اهمیت المپیاد استعدادهای برتر کشور خاطرنشان کرد: تیم‌های اعزامی استان باید با انضباط کامل و لباس متحدالشکل در رقابت‌ها حاضر شوند تا شأن ورزش همدان نمایان شود.