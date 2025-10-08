به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و معاونانش برای ارزیابی عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های کلی مسکن برگزار شد.

سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع با اشاره به بررسی بند ۶ سیاست‌های کلی مسکن در خصوص «حمایت از تولید طرح‌ های انبوه و صنعتی مسکن» با حضور وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که در ۱۵ سال گذشته حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن شهری و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد روستایی به صورت دولتی و یا طرح های خصوصی ساخته شده است.

وی ادامه داد: آمارهای وزارت راه و شهرسازی در این زمینه با آمارهای مرکز آمار، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، اختلافات قابل توجهی دارد اما با توجه به اینکه متولی ساخت مسکن، وزارت راه و شهرسازی است از این وزارتخانه درخواست کردیم که این آمار را به صورت قطعی و رسمی اعلام کند.

هاشمی ادامه داد: این ۱۰ میلیون واحد مسکونی شامل مسکن‌های «در دست اقدام» و «تکمیل شده» می‌باشد، بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی از این تعداد مسکن حدود ۵ میلیون از واحدها تکمیل شده و به بهره برداری رسیده است. بخشی از این واحدها مربوط به خانه دومی‌ها است که سکونتگاه اولی در همان شهر یا در شهر زادگاهشان دارند لذا مقرر شد آمار مسکن‌های ساخته شده به تفکیک نوع بهره‌برداری «مسکن اولی یا مسکن دومی» به کمیسیون ارائه شود.

وی با اشاره به موضوع «صرفه جویی در مصرف انرژی» گفت: ۲۲ مبحث مختلف در مورد ساخت ساختمان و رعایت استانداردهای انرژی وجود دارد، وزارت راه و شهرسازی گزارشی در این خصوص ارائه و اعلام کرد که با اجرای این آیین نامه‌ها ۲۵ درصد از مصرف انرژی در ساختمان‌ها کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع با بیان اینکه ۴۸ درصد از انرژی در منازل مسکونی و تجاری مصرف می‌شود، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی مسکن، انرژی و اقتصاد مقاومتی باید سهم این بخش از مصرف انرژی بهینه شده و کاهش یابد.

هاشمی با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازی در مورد پیشرفت این وزارت خانه در ساخت و سازهای صنعتی اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که در ۱۵ سال گذشته ساخت و ساز صنعتی از ۶,۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته که رشد را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه طبق قانون، عدم استفاده از مصالح استاندارد جرم تلقی می‌شود، تصریح کرد: مقرر شد وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی به این موضوع اهتمام بیشتری داشته باشند.

رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع با بیان اینکه هنوز بررسی این سیاست ها به صورت کامل جمع بندی نشده و مصوبه قطعی وجود ندارد، تصریح کرد: باید همه این آمارها راستی آزمایی و بر اساس آن میزان پیشرفت سیاست‌ها به صورت رسمی اعلام شود.

در پایان مقرر گردید جلسه مشترک کمیسیون زیربنایی و کمیسیون اقتصادی مجمع با وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست‌های کلی مسکن برگزار شود تا ابهامات مربوط به این گزارش‌ها رفع شود.