  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۷

استاندار خراسان شمالی بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تاکید کرد

استاندار خراسان شمالی بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تاکید کرد

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: تقویت زیرساخت‌های حیاتی، توجه به ظرفیت کشورهای همسایه و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان فرصت‌های تازه‌ای برای رشد اقتصادی استان ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر دوشنبه در پنل «اقتصاد دانش‌بنیان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری» که در سالن همایش مجتمع گردشگری امیرخانلو بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: ضرورت تقویت زیرساخت‌های حیاتی و توجه به ظرفیت‌های کشورهای همسایه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نگاه به کشورهای پیرامونی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه اقتصادی استان ایجاد کند.

نوری با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: در این حوزه باید اقدامات بیشتر و جهشی انجام شود.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد: خوشبختانه مدیر پارک علم و فناوری استان که در جمع دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارد، توانسته اقدامات مؤثری را به سرانجام برساند؛ از جمله انعقاد قرارداد ۵۵۰ میلیارد تومانی که جای تقدیر دارد.

نوری همچنین خواستار تعامل بیشتر واحدهای صنعتی و غیرصنعتی با پارک علم و فناوری شد و یادآور شد: اگر این همکاری‌ها گسترش یابد، می‌توان از ظرفیت مالی و فکری واحدهای تولیدی برای توسعه فناوری در استان بهره‌مند شوند.

کد خبر 6613838

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها