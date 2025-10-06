به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر دوشنبه در پنل «اقتصاد دانش‌بنیان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری» که در سالن همایش مجتمع گردشگری امیرخانلو بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: ضرورت تقویت زیرساخت‌های حیاتی و توجه به ظرفیت‌های کشورهای همسایه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نگاه به کشورهای پیرامونی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای توسعه اقتصادی استان ایجاد کند.

نوری با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: در این حوزه باید اقدامات بیشتر و جهشی انجام شود.

استاندار خراسان شمالی بیان کرد: خوشبختانه مدیر پارک علم و فناوری استان که در جمع دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار دارد، توانسته اقدامات مؤثری را به سرانجام برساند؛ از جمله انعقاد قرارداد ۵۵۰ میلیارد تومانی که جای تقدیر دارد.

نوری همچنین خواستار تعامل بیشتر واحدهای صنعتی و غیرصنعتی با پارک علم و فناوری شد و یادآور شد: اگر این همکاری‌ها گسترش یابد، می‌توان از ظرفیت مالی و فکری واحدهای تولیدی برای توسعه فناوری در استان بهره‌مند شوند.