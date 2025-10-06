به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدزاده در پنل تخصصی کشاورزی همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی که عصر دوشنبه در سالن همایش مجتمع گردشگری امیرخانلو بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: از ۲۷ مجوز بی‌نام در حوزه کشاورزی استان با اعتباری بالغ بر سه همت رونمایی شد تا زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف فراهم شود.

وی افزود: امیدواریم با استفاده از این مجوزها بتوانیم طرح‌های مناسبی را در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی اجرا کنیم.

محمدزاده ادامه داد: تلاش داریم سرمایه‌گذاران بیشتری را به حوزه کشاورزی استان جذب کنیم تا از خام‌فروشی محصولات جلوگیری و ارزش افزوده تولیدات افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در استان شامل تولید و فرآوری محصول پسته، برندسازی، اصلاح و سرشاخه‌کاری با ارقام تجاری و ایجاد صنایع جانبی برای محصول سیب است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی همچنین تصریح کرد: اصلاح نژاد، تکمیل زنجیره گوشت و توسعه صنایع بسته‌بندی از دیگر ظرفیت‌های مهم سرمایه‌گذاری در بخش گوشت قرمز استان محسوب می‌شود.