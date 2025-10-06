  1. استانها
رونمایی از ۲۷مجوز بی‌نام در حوزه کشاورزی خراسان شمالی انجام شد

بجنورد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: از ۲۷ مجوز بی‌نام در حوزه کشاورزی استان با اعتباری بیش از سه هزار میلیارد تومان به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و صنایع تبدیلی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدزاده در پنل تخصصی کشاورزی همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی که عصر دوشنبه در سالن همایش مجتمع گردشگری امیرخانلو بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: از ۲۷ مجوز بی‌نام در حوزه کشاورزی استان با اعتباری بالغ بر سه همت رونمایی شد تا زمینه برای جذب سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف فراهم شود.

وی افزود: امیدواریم با استفاده از این مجوزها بتوانیم طرح‌های مناسبی را در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی اجرا کنیم.

محمدزاده ادامه داد: تلاش داریم سرمایه‌گذاران بیشتری را به حوزه کشاورزی استان جذب کنیم تا از خام‌فروشی محصولات جلوگیری و ارزش افزوده تولیدات افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در استان شامل تولید و فرآوری محصول پسته، برندسازی، اصلاح و سرشاخه‌کاری با ارقام تجاری و ایجاد صنایع جانبی برای محصول سیب است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی همچنین تصریح کرد: اصلاح نژاد، تکمیل زنجیره گوشت و توسعه صنایع بسته‌بندی از دیگر ظرفیت‌های مهم سرمایه‌گذاری در بخش گوشت قرمز استان محسوب می‌شود.

