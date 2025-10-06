خالدی: کشاورزی سنتی باید به اقتصادی و تجاری در کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خالدی عصر دوشنبه در پنل تخصصی کشاورزی همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی که در سالن همایش‌های مجتمع گردشگری امیرخانلو بجنورد برگزار شد، گفت: کشاورزی سنتی باید با برنامه‌ریزی و اصلاح ساختارها به کشاورزی اقتصادی و تجاری تبدیل شود تا ارزش افزوده تولیدات افزایش یابد.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف، مانع توسعه بخش کشاورزی در کشور شده است.

وی با تأکید بر لزوم تمرکز بر زنجیره تولید افزود: نگاه به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باید به سمت ایجاد و تکمیل زنجیره تولید سوق پیدا کند تا بازدهی اقتصادی این بخش افزایش یابد.

خالدی تصریح کرد: در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ به‌طور میانگین سالانه حدود دو هزار و دویست هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده که سهم بخش کشاورزی تنها ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، فضای نامساعد کسب‌وکار، پایین بودن درآمد کشاورزان و بی‌ثباتی قیمت‌ها را از جمله مشکلات اصلی سرمایه‌گذاری در این حوزه دانست و گفت: تأمین مالی در بخش کشاورزی همچنان مهم‌ترین مانع توسعه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.