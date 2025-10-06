عاقلی: فرهنگ سازی در استاندارد نقش موثری در کیفیت کالاهای داخلی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل عاقلی، گفت: رسانه‌ها در ترویج فرهنگ استاندارد نقش مهمی دارند و هرچه بتوانیم به محصولات تولید داخل اعتبار بیشتری ببخشیم، زمینه رقابت آن‌ها با محصولات خارجی بیشتر فراهم‌ می‌شود.

وی افزود: گاهی به دلیل عدم اعتماد به تولیدکننده داخلی، مصرف‌کنندگان تمایل کمتری به خرید کالای ایرانی دارند که رسانه‌ها می‌تواننددر تغییر این نگاه و تقویت فرهنگ مصرف کالای استاندارد داخلی نقش کلیدی ایفا کنند.

وی با اشاره به شعار امسال هفته استاندارد «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ مشارکت برای تحقق اهداف» ادامه داد: به مناسبت هفته استاندارد از ۱۶ تا ۲۵ مهر برنامه‌های مختلفی در سطح استان کرمان تدارک دیده شده است.

سرپرست اداره کل استاندارد استان کرمان تصریح کرد: از مهرماه ۱۴۰۳ تا پایان شهریور سال جاری تعداد ۱۴۹ استاندارد ملی در استان کرمان تدوین یا بازنگری شده است.

عاقلی، گفت: در طی این مدت برگزاری ۲۴۱۳ ساعت آموزش تخصصی برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، ۱۷۳۷ مورد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی، ۱۹۹۳ نمونه‌برداری از محصولات ،۱۱۲۸ مورد بازرسی از مراکز عرضه در قالب طرح‌های امین و طاها و ۶۸۳ نمونه خریداری و مورد آزمون قرار دادن کالاهای موجود در بازار انجام شده است.

وی با بیان اینکه در یک‌سال گذشته تعداد۹۴ پروانه استاندارد جدید صادر و ۳۵۳ پروانه تمدید شده است افزود: در کنار استانداردهای اجباری، برخی تولیدکنندگان نیز داوطلبانه برای دریافت استاندارد تشویقی اقدام کرده‌اند که تاکنون برای ۲۸ فرآورده این گواهی‌ها صادر شده است.

عاقلی، ادامه داد: در حوزه تخلفات مرتبط با کالاهای غیراستاندارد نیز ۳۴۰ مورد اعلام جرم، ۱۹۵ مورد تذکر و اخطار و ۹۳۴ مورد توقیف یا جمع‌آوری کالاهای غیرمجاز انجام شده است.