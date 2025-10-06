کاظمی: بزرگداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه تقویت روحیه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته دیدار و تکریم خانواده شهدا و ایثارگران اظهار کرد: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های گران‌بهای انقلاب هستند و تکریم آنان وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود و حفظ شأن مزار شهدا و زنده نگه داشتن نام و یادشان باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد.

وی ادامه داد: برگزاری دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان فرصتی مغتنم برای گرامی‌داشت رشادت‌های ایثارگران و تقویت روحیه ملی است.

فرماندار بیجار افزود: همه دستگاه‌ها باید با همکاری و تلاش جمعی در راستای رفع مشکلات منطقه گام بردارند و مطالبه‌گری جدی را دنبال کنند.

وی با اشاره به هدایت داهیانه مقام معظم رهبری در بزنگاه‌های حساس تصریح کرد: این هدایت توانسته کشور را از بحران‌ها عبور دهد و دشمنان با بهره‌گیری از عوامل نفوذی و رسانه‌های معاند به دنبال تضعیف و تجزیه ایران هستند، اما هوشیاری مردم و اتحاد ملی مانع تحقق این توطئه‌ها شده است.

کاظمی در پایان تأکید کرد: ملت ایران به ارزش‌های دینی و باورهای ملی پایبند است و اعتقادات دینی و ارادت به ائمه اطهار (ع) رمز ماندگاری و استحکام نظام اسلامی محسوب می‌شود و یاد و خاطره ایثارگران باید همواره زنده نگه داشته شود.