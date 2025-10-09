به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار امیر جعفری، سرپرست جدید ستاد کنگره شهدای استان قم عصر پنجشنبه در حاشیه برگزاری جلسه کنگره شهدای استان قم با بیان اینکه این نهاد در دوره جدید فعالیت خود با رویکردی ملی و مشارکتمحور برنامهریزی خواهد کرد، گفت: قم تنها شهری برای برگزاری کنگره شهدای استانی نیست، بلکه بهواسطه نقش تاریخی و ارتباط شهدای سراسر کشور با این شهر، مأموریتی فراتر از سطح استانی دارد و باید کنگرهای در شأن ملت ایران برگزار کند.
سرهنگ جعفری افزود: برنامههای پیشروی این ستاد بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بازتعریف میشود تا بتوانیم گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف فرهنگی و تمدنی انقلاب اسلامی برداریم.
وی با اشاره به توقف نسبی فعالیتهای کنگره در سالهای اخیر افزود: بازآفرینی ساختار اجرایی و تدوین چشمانداز راهبردی برای سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ در دستور کار قرار گرفته است؛ چراکه اجلاس نهایی کنگره در همین بازه زمانی برگزار خواهد شد و باید از هماکنون زیرساختهای لازم برای آن آماده شود.
سرپرست جدید ستاد کنگره شهدای استان قم با یادآوری بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای کنگره در سال ۱۴۰۱ گفت: ایشان قم را شهر قیام و اقامه معرفی کردند؛ این تعبیر مسئولیت ما را سنگینتر میکند و اقتضا دارد که با تمام توان علمی، فرهنگی، مدیریتی و مردمی، در مسیر تبیین سیره شهدا گام برداریم.
وی تأکید کرد: برای دستیابی به این هدف، شورای مشورتی نخبگانی تشکیل خواهد شد تا از ظرفیت دانشگاهیان، حوزویان، هنرمندان و فعالان فرهنگی در طراحی برنامههای محتوایی و اجرایی بهرهگیری شود و این کنگره متعلق به مردم است و حضور همه صاحبان ایده و دغدغهمندان فرهنگی در آن ارزشمند خواهد بود.
سرهنگ جعفری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ابزارهای هنری برای انتقال مفاهیم ایثار و شهادت، اظهار داشت: امروز مخاطب ما نسل جوان است و باید پیام شهدا را در قالبهای اثرگذار هنری، رسانهای و خلاقانه به جامعه منتقل کنیم؛ از اینرو مشارکت هنرمندان در رشتههای مختلف از اولویتهای جدی ستاد خواهد بود.
وی افزود: تعامل نهادهای فرهنگی و دستگاههای اجرایی استان، در کنار مشارکت اقشار مختلف مردم بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، میتواند روح تازهای در جریان کنگره بدمد و زمینهساز استمرار فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه باشد.
سرپرست ستاد کنگره شهدای قم با تأکید بر اینکه مسیر جدید این کنگره با رویکرد مردمی آغاز شده است، خاطرنشان کرد: ستاد کنگره شهدای قم از هرگونه مشارکت داوطلبانه، ایدههای فرهنگی و ظرفیتهای محلی استقبال میکند تا بتواند در مسیر تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، برنامهای در تراز انقلاب اسلامی اجرا نماید.
گفتنی است جلسه شورای راهبردی ستاد ملی کنگره شهدا امروز با حضور جمعی از فعالان فرهنگی، مسئولان حوزه ایثار و شهادت، و نمایندگان انجمنهای هنری در قم برگزار شد و در آن، راهکارهای احیای برنامههای فرهنگی و هنری مرتبط با شهدای استان مورد بررسی قرار گرفت.
