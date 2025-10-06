فرماندار تنگستان: امنیت پایدار لازمه رشد و تعالی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته نیروی انتظامی ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه انتظامی شهرستان و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا با اشاره به اهمیت امنیت پایدار، آن را لازمه اصلی رشد و تعالی هر جامعه‌ای دانست.

فرماندار تنگستان با تأکید بر گستردگی وظایف نیروی انتظامی، تصریح کرد: وظیفه نیروی انتظامی فقط در پیگیری جرائم، سرقت و موارد این چنینی خلاصه نمی‌شود، بلکه این عزیزان در کنار مردم، در حوزه‌های راهنمایی‌های اجتماعی و فرهنگی نیز حضور فعال دارند و نیروی انتظامی در همه مواقع در کنار و پای کار مردم است.

وی نقش نیروی انتظامی در توسعه را نقشی محوری خواند و افزود: نیروی انتظامی فقط در مسائل امنیتی خلاصه نمی‌شود، بلکه نقش مهمی در توسعه جامعه دارد و اگر نیروی انتظامی نباشد، توسعه در هیچ زمینه‌ای صورت نمی‌گیرد.

فرهنگ مردم تنگستان در کاهش جرائم

فرماندار تنگستان همچنین با اشاره به فرهنگ بالای مردم شهرستان تنگستان، گفت: فرهنگ و اعتقادات مردم شهرستان باعث شده است که ما در شهرستان جرائم و موارد ناامنی کمتری داشته باشیم.

سلیمانی، مردم را محور اصلی در نظام جمهوری اسلامی دانست و به نقش آن‌ها در موفقیت‌های ملی اشاره کرد و ادامه داد: یکی از دلایل مهم موفقیت ما در جنگ تحمیلی (۱۲ روزه)، مردم ما بودند که با اتحاد، همدلی، غیرت و همچنین فرهنگ بالای دینی نسبت به میهنشان، جامعه‌شان و آرمان‌هایشان، ایستادگی کردند.

وی همکاری مردم با دولت و مسئولین را تکیه‌گاهی محکم برای مسئولین خواند و از این همکاری صمیمانه قدردانی نمود.

فرماندار تنگستان ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به کارکنان، از خانواده‌های آنان به صورت ویژه تقدیر کرد و صبر و شکیبایی خانواده‌ها را در مدیریت خانواده و تحمل نبود عزیزانشان در خانه، ستود و گفت: صمیمانه از خانواده شما که با صبوری و شکیبایی در نبود شما خانواده را مدیریت کردند و جای خالی شما عزیزان در خانه را پر کردند، تقدیر و تشکر می‌شود.

در پایان مراسم توسط فرماندار تنگستان از برترین نیروها تجلیل شد.