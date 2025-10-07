بلاتکلیفی دانشجویان پزشکی خارج از کشور؛ مطالبه برای بازگشت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مریم یاوری: درحالی که حدود ۵۰۰ دانشجوی ایرانی رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی در دانشگاه‌های معتبر و مورد تأیید وزارت بهداشت در خارج از کشور خواهان بازگشت به کشور هستند، محدودیت‌های انتقال به داخل کشور، پیچیدگی‌های آزمون های معادل‌سازی، مشکلات اقتصادی ناشی از جهش نرخ ارز و تطبیق واحدهای درسی، این دانشجویان و خانواده‌هایشان را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

این در حالی است که با پیگیری نمایندگان مجلس، مصوبه محدودیت ۲ درصدی پذیرش در آزمون انتقال حذف شده و مطالبه بعدی، اصلاح نحوه محاسبه حدنصاب علمی است اما بحران ارز شرایط آنان را بغرنج کرده است.

در جلساتی با حضور برخی از نمایندگان کمیسیون‌های امنیت ملی، بهداشت و آموزش مجلس، وزارتخانه‌های بهداشت و علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی و خانواده‌های دانشجویان، ابعاد مختلف این مسئله بررسی شده و اکنون انتظار می‌رود دولت، وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تسهیل فرآیند بازگشت، تصمیم‌گیری نهایی را اتخاذ کنند. خانواده‌های این دانشجویان بطور جدی خواستار مدیریت موضوع هستند، مشابه آنچه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اتفاق افتاد، و تأکید دارند که فرزندانشان به دلیل فشارهای اقتصادی، فرهنگی و روانی در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند.

پیگیری سرنوشت دانشجویان پزشکی دانشگاه‌های تایید خارج از کشور تا سطح ریاست‌جمهوری

درحالی‌که ظاهرا شورای عالی انقلاب فرهنگی با حذف سقف ۲ درصدی پذیرش دانشجویان علوم پزشکی خارج از کشور موافقت کرده، خانواده‌ها و نمایندگان مجلس می‌گویند جهش ناگهانی قیمت ارز، استانداردهای ناعادلانه در آزمون‌های انتقال، مشکلات اقتصادی ناشی از جهش ارزی این دانشجویان که غالبا از خانواده های طبقات متوسط و ضعیف هستند را به مرز استیصال رسانده است.

پیگیری این موضوع تا سطح ریاست‌جمهوری و هماهنگی میان کمیسیون‌های مجلس در جریان است.

عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای رسیدگی به مشکلات دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور خبر داد و گفت:در راستای حمایت و حراست از هم‌وطنان عزیزمان که به عنوان دانشجو در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و با موانع و مشکلاتی در زمینه رفت‌وآمد، تأمین ارز یا پذیرش‌های مرتبط با تأییدیه دانشگاهی روبه‌رو هستند، جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم.

وی افزود:در این کارگروه ویژه که ذیل کمیسیون سیاست خارجی مجلس تشکیل شد، نمایندگان دانشجویان، برخی از اولیای آنان که اطلاعات دقیقی از موضوع داشتند و همچنین مسئولان مرتبط از وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت و درمان، برخی مجموعه‌های دولتی دیگر و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند تا بتوانیم به یک جمع‌بندی برای حداکثر مساعدت به این دانشجویان برسیم.

مقتدایی همچنین خاطرنشان کرد: حاصل جمع‌بندی این جلسات به غیر از مجلس، در اختیار تصمیم‌گیرندگان ذی‌ربط نیز قرار گرفته است. علاوه بر این، با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز هماهنگ شده‌ایم تا گزارش در بالاترین سطح مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

بلاتکلیفی حدود ۵۰۰ دانشجوی پزشکی خارج از کشور؛ نهادها پاسکاری می‌کنند

سارا فلاحی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیگیری جدی وضعیت دانشجویان ایرانی رشته پزشکی در خارج از کشور خبر داد و گفت: این موضوع در چندین جلسه با حضور نمایندگان کمیسیون امنیت ملی، وزارتخانه‌های مرتبط، نهادهای امنیتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت امور خارجه و همچنین نمایندگان دانشجویان و خانواده‌های آنان بررسی شده است.

فلاحی با اشاره به آسیب‌های وارده بر این دانشجویان افزود: افزایش نرخ ارز و هزینه‌های سنگین زندگی در خارج از کشور باعث شده بسیاری از این دانشجویان و خانواده‌هایشان دچار آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی شوند. حتی گزارش‌هایی از بروز مشکلات فرهنگی، هویتی و روحی - روانی همچون افسردگی در میان این افراد دریافت شده است.

عالیه زمانی رئیس کمیته آموزش علوم پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نیز در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: در سال ۲۰۱۹ هرگونه نقل‌وانتقال از دانشگاه‌های خارج به داخل ممنوع شد. در سال ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، دانشجویان پس از گذراندن ۷۰ واحد درسی و شرکت در آزمون جامع انتقال، در صورت کسب حداقل ۶۰ درصد نمره، می‌توانستند وارد فرآیند انتقال شوند اما تنها ۲ درصد از آنها پذیرش می‌شدند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ با افزایش شدید نرخ ارز و فشار مالی خانواده‌ها، اعتراضات نسبت به محدودیت ۲ درصدی بالا گرفت. در کمیسیون آموزش، کمیته ویژه علوم پزشکی به ریاست من تشکیل شد. پس از بررسی، پیشنهاد حذف سقف ۲ درصدی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی دادیم. این پیشنهاد پذیرفته شد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نامه‌ای رسمی مورخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ خطاب به وزیر بهداشت، اعلام کرد که محدودیت ۲ درصدی حذف شده است.

رئیس کمیته آموزش علوم پزشکی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این موضوع با حضور وزیر بهداشت در کمیسیون مشترک بهداشت و آموزش بررسی خواهد شد.

اخراج فرزندان، کارهای خارج از شأن

پدر یکی از دانشجویان مشغول تحصیل در گرجستان به خبرنگار مهر، گفت: ما درخواست مدیریت بحران داریم، اول شفاف‌سازی آمارها چرا که دکتر اکبری مشاور معاون آموزشی وزیر گفته تعداد دانشجویان ۲۰ هزار نفر است اما واقعاً فقط ۴۵۰ نفر متقاضی بازگشت هستند.

مادر یکی از دانشجویان شاغل به تحصیل در روسیه نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اکثر ما از قشر متوسط رو به ضعیف، فرهنگیان و بازنشستگان کشوری و لشکری هستیم. نرخ ارز از ۱۵ هزار تومان در زمان اعزام، حالا به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسیده است. برای تأمین هزینه‌ها، دار و ندارمان را فروخته‌ایم، اما دیگر واقعاً ادامه دادن ممکن نیست.

وی افزود: مشکل فقط دلار نیست؛ حتی روبل هم در روسیه گران شده و بچه‌های ما شهریه دانشگاه را نمی‌توانند پرداخت کنند. در معرض اخراج هستند و در نتیجه، برخی از آن‌ها مجبور شده‌اند وارد کارهایی شوند که واقعاً در شأن یک انسان ایرانی نیست.این‌ها فرزندان نخبه این آب و خاک هستند. با بحران‌های روحی، اخلاقی و امنیتی مواجه شده اند از مسئولان می‌خواهیم که پیگیری ویژه‌ای برای جلوگیری از اتفاقات ناخوشایند انجام دهند.

پدر یکی از دختران دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه لمونوسوف روسیه که ۷۲ واحد در رشته پزشکی گذرانده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدیریت کنید، قانون تسهیل کنید که برگردند تا بتوانند به آغوش گرم خانواده و میهن باز گردند؛تمامی این دانشجویان از قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند .

وی ادامه داد: این جوانان ما شهروند جمهوری اسلامی و آبروی نظام و مملکت هستند. این جوانان در دانشگاه های مورد تایید خارج از کشور درس خوانده اند پس باید تدبیری اتخاذ شود تا این جوانان به کشور برگردند، این دانشجویان در آستانه نابودی‌اند؛ مدیریت بحران لازم است.

نوری از اعضای انجمن های والدین دانشجویان پزشکی دانشگاه‌های مورد تأیید خارج از کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولیاء و دانشجویان گرفتار جهش ناگهانی و چندبرابری قیمت ارز شده‌اند. فرزندان ما در حال نابود شدن هستند. انجمن‌های والدین، همانند تجربه موفق سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، از دولت و نمایندگان مجلس می‌خواهند که سریعا وارد فاز مدیریت بحران شود.