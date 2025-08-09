گوترش: اشغال غزه یک اقدام خطرناک از سوی اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل متحد با هشدار نسبت به تصمیم اسرائیل برای کنترل کامل شهر غزه، این اقدام را «تشدیدی خطرناک» خواند و تأکید کرد: این تصمیم میتواند پیامدهای فاجعهبار موجود برای میلیونها فلسطینی را عمیقتر کند.
وی افزود: این اقدام میتواند با از دست رفتن جان شمار بیشتری از افراد، از جمله اسیران اسرائیلی باقیمانده همراه باشد.
گوترش تصریح کرد: مردم غزه همچنان با فاجعه انسانی با ابعاد هولناک دست و پنجه نرم میکنند.
همزمان با این سخنان سخنگوی کمیته بینالمللی صلیب سرخ به شبکه الجزیره گفت: کمکهای انسانی اخیر که وارد غزه شده، در حقیقت قطرهای در دریاست.
این مقام صلیب سرخ تأکید کرد: پرتاب هوایی و ارسال محدود کمکها، راهحلی پایدار برای بحران غزه نیست.
وی گفت: غزه به افزایش دامنه دار و گسترده کمکهای انسانی نیاز دارد.
این مقام صلیب سرخ با بیان اینکه "باید مکانهای امنی برای دسترسی مردم به خدمات درمانی و زندگی فراهم شود"؛ افزود: ارائه کمکهای بیشتر و حفاظت از غیرنظامیان ضرورت فوری دارد.
وی گفت: نباید هرگز از کمکهای انسانی بهعنوان ابزار فشار یا یک کارت چانه زنی استفاده کرد.
این مقام صلیب سرخ اضافه کرد: حمله احتمالی به شهر غزه برای خانوادههای اسیران اسرائیلی نگرانکننده است و در صورت ورود ارتش اسرائیل به شهر غزه، حضور مؤثر تیمهای امدادی در این منطقه با دشواری شدید روبهرو خواهد شد.
