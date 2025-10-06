صلیب سرخ زنگ خطر را درباره غزه با نزدیک شدن به فصل سرما به صدا درآورد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشام مهنا سخنگوی کمیته بین المللی صلیب سرخ در نوار غزه به الجزیره، اعلام کرد: همزمان با نزدیک شدن به فصل زمستان نیاز به تجهیزات لازم برای ایجاد سرپناه افزایش یافته و باید دسترسی غیرنظامیان غزه به این تجهیزات تسهیل شود.

وی افزود: ما مجبور به تعلیق موقت فعالیت‌های دفتر صلیب سرخ در شهر غزه هستیم چرا که هیچ یک از کمک‌های لازم برای ادامه حیات در نوار غزه وجود ندارد.

از سوی دیگر شبکه سازمان‌های غیردولتی فلسطینی در نوار غزه نسبت به افزایش مشکلات و رنج‌های آوارگان در چادرها همزمان با نزدیک شدن به فصل زمستان و بارش باران هشدار داد.

این نهاد فلسطینی در بیانیه‌ای رسمی تاکید کرد: طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مسئله نقاط توزیع کمک‌های بشردوستانه از سوی موسسه بشردوستانه غزه را مورد بی‌توجهی قرار داده که به تله‌های مرگ تبدیل شده است و مشکلات ساکنان را افزایش داده و توقف کار این موسسه و مجازات مسئولین آن به دلیل کشتن فلسطینیانی که در انتظار دریافت کمک بودند ضروری است.

در ادامه این بیانیه تاکید شده اشغالگران اسرائیلی به طور عمدی گرسنگی مهندسی شده و سیاست برنامه‌ریزی شده تضعیف ساکنان و تسلط بر زندگی روزانه آنها را در دستور کار قرار داده اند.