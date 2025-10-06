به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام ارسلان زارع آمده است: روستائیان و عشایر غیور ایران اسلامی که سابقه درخشانی در حماسه آفرینی های ماندگار در دوران پرافتخار دفاع مقدس و سازندگی و آبادانی کشور دارند؛ امروز نیز با سخت‌کوشی و اهتمامی ستودنی، به عنوان نیروی مولد در افزایش توان و ظرفیت تولید کشور نقش بسزایی ایفا می کنند.

مردمان قدرشناس روستاها و عشایر همواره مورد توجه بنیانگذار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری بوده اند و رسیدگی به مناطق روستایی و عشایری ازجمله مواردی بوده که پیوسته مورد تأکید امامین انقلاب اسلامی بوده و این موضوع بیانگر جایگاه ارزشمند روستاییان پرتلاش و عشایر غیور کشورمان است.

در ادامه این پیام بیان شده است: دولت چهاردهم به عنوان دولتی برآمده از متن مردم، مناطق روستایی و عشایری را کانون‌های تولید و ارزش‌آفرینی و بهره گیری از همه ظرفیت‌های طبیعی و نخبگان روستاها و عشایر را زمینه ساز رشد و تعالی این مناطق و ایران عزیز می داند و این راهبرد، یکی از رئوس برنامه های توسعه ای استان بوشهر است.

در پایان پیام استاندار بوشهر آمده است: با گرامیداشت ۱۵ مهرماه روز ملی روستا و عشایر و قدردانی از فعالان حوزه توسعه روستایی و عشایری استان، این مناسبت فرصتی مغتنم برای جلب همراهی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی و خیرین برای فراهم سازی امکانات لازم، خدمت رسانی بیش از پیش به روستاییان و عشایر، توسعه زیرساخت ها و ایجاد منابع درآمدی پایدار در مناطق روستایی و عشایری است و باور دارم در چنین صورتی‌ست که می‌توانیم شاهد تحقق تحولاتی بنیادین در زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی این مناطق باشیم.