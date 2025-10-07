به گزارش خبرگزاری مهر،مسعود امامی یگانه شامگاه دوشنبه در دیدار با فرمانده و جمعی از مدیران فرماندهی انتظامی استان اردبیل بهمناسبت هفته فراجا اظهار کرد: نیروی انتظامی همواره در صف نخست برقراری نظم و امنیت اجتماعی قرار داشته و بهنحو شایستهای ایفای نقش کرده است.
وی با اشاره به نقش همافزایی نهادهای حاکمیتی در شرایط حساس افزود: همراهی ارکان مختلف نظام و حضور در کنار مردم، موجب تقویت امید و تزریق قوت قلب به جامعه میشود.
استاندار اردبیل بیان کرد: اقدامات میدانی، برنامهریزی دقیق و حضور منسجم نیروهای انتظامی در سطح شهرستانها و بخشها برای مردم کاملاً محسوس است.
فرمانده انتظامی استان اردبیل هم در این دیدار از آمادگی کامل همراه با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی فراجا برای مقابله با هر نوع ناهنجاری خبر داد.
سردار جواد تقوی گفت: با تلاشهای شبانهروزی در فراجا، امنیت مطلوبی ایجاد شده و مشکل انتظامی در سطح استان اردبیل نداریم.
