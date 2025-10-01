محمودی: ۵۰ برنامه شاخص طی هفته ناجا در شهرستان پارس آباد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ فیروز محمودی عصر چهارشنبه در نشست خبری با محوریت هماهنگی گرامیداشت هفته انتظامی، اظهار کرد: نیروی انتظامی شهرستان پارس آباد با بیش از ۵۰ عنوان برنامه اصلی همچون به اجرای مراسم غبارروبی، برگزاری محفل انس با قرآن، برگزاری برنامه‌های ورزشی و ارائه ویزیت رایگان در مناطق محروم این هفته را گرامی می دارد.

وی افزود: هفته انتظامی در پارس آباد از ۱۱ تا ۱۷ مهرماه با شعار «پلیس مقتد، مشارکت همگانی و جامعه امن» و اجرای برنامه های متنوع نسبت به سالهای گذشته برگزار می شود.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پارس‌آباد بر ضرورت حفظ اتحاد، همدلی و انسجام اجتماعی تأکید کرد و عنوان کرد: دشمن در تلاش است تا بر روان مردم تأثیر بگذارد و مقابله با این هدف تنها از طریق همبستگی ملی امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته نیروی انتظامی، تصریح کرد: شعار امسال این هفته تحت عنوان «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» انتخاب شده است و هدف از آن تأکید بر تقویت اقتدار پلیس، ارتقای همکاری و مشارکت مردم و ایجاد محیطی امن و مطمئن برای جامعه است.