  1. استانها
  2. اردبیل
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳

محمودی: ۵۰ برنامه شاخص طی هفته ناجا در شهرستان پارس آباد برگزار می شود

محمودی: ۵۰ برنامه شاخص طی هفته ناجا در شهرستان پارس آباد برگزار می شود

پارس آباد - فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد از اجرای بیش از ۵۰ عنوان برنامه شاخص به مناسبت هفته نیروی انتظامی در شهرستان پارس آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز محمودی عصر چهارشنبه در نشست خبری با محوریت هماهنگی گرامیداشت هفته انتظامی، اظهار کرد: نیروی انتظامی شهرستان پارس آباد با بیش از ۵۰ عنوان برنامه اصلی همچون به اجرای مراسم غبارروبی، برگزاری محفل انس با قرآن، برگزاری برنامه‌های ورزشی و ارائه ویزیت رایگان در مناطق محروم این هفته را گرامی می دارد.
وی افزود: هفته انتظامی در پارس آباد از ۱۱ تا ۱۷ مهرماه با شعار «پلیس مقتد، مشارکت همگانی و جامعه امن» و اجرای برنامه های متنوع نسبت به سالهای گذشته برگزار می شود.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پارس‌آباد بر ضرورت حفظ اتحاد، همدلی و انسجام اجتماعی تأکید کرد و عنوان کرد: دشمن در تلاش است تا بر روان مردم تأثیر بگذارد و مقابله با این هدف تنها از طریق همبستگی ملی امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به برنامه‌های هفته نیروی انتظامی، تصریح کرد: شعار امسال این هفته تحت عنوان «پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن» انتخاب شده است و هدف از آن تأکید بر تقویت اقتدار پلیس، ارتقای همکاری و مشارکت مردم و ایجاد محیطی امن و مطمئن برای جامعه است.
کد خبر 6608601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها