به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه شامگاه سهشنبه در شورای راهبری تصادفات استان با اشاره به اختصاص ۶۰۰میلیارد تومان به رفع نقاط حادثهخیز اردبیل اظهار کرد: در ۶ ماهه سال جاری افزون بر ۹میلیون تردد ورود و خروج به استان اردبیل ثبت شده که این میزان تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به اینکه افزون بر ۵۰درصد اعتبارات استان اردبیل صرف حوزه راه میشود، افزود: از محل اعتبارات سفر رئیسجمهور نیز بیش از ۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به حوزه راه اختصاص داده شده است.
استاندار اردبیل آموزش و فرهنگسازی در حوزه رانندگی و ترافیک را از جمله عوامل مهم کاهش تصادفات برشمرد و تصریح کرد: امکانات لجستیکی مورد نیاز شهرها از جمله دوربینهای پایش هم باید توسعه یابد.
