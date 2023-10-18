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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۱

ورود پشه «آئدس» به چابهار؛ مرکز بهداشت به مردم هشدار داد

ورود پشه «آئدس» به چابهار؛ مرکز بهداشت به مردم هشدار داد

چابهار-رئیس مرکز بهداشت چابهار در خصوص ورود پشه «آئدس» معروف به «ببر آسیایی» در منطقه سواحل مکران و جنوب سیستان و بلوچستان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول خدمتی در خصوص ورود پشه «آئدس» معروف به «ببر آسیایی» در منطقه سواحل مکران و جنوب سیستان و بلوچستان هشدار داد و اظهار کرد: پشه آئدس باعث انتقال بیماری‌هایی مثل «تب دانگ، چیکونگونیا و زیکا» می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت چابهار بیان کرد: دو نوع پشه در ایران شناسایی شده که یک نوع آن «اجیپتی» و نوع دیگر آن «اچیپتی» است و نوع اجیپتی آن توسط کارکنان بهداشتی در شهرستان چابهار صید شده است.

وی گفت: محل زندگی و تکثیر این پشه سطل آب زیر کولر، فاضلاب و مرداب، حوزچه‌های خانگی بدون درب، زیرگلدانی‌های حاوی آب و لاستیک‌های فرسوده‌ای که آب در آن‌ها جمع می‌شود است.

خدمتی در خصوص علائم بیماری تب دانگ گفت: تب شدید، التهاب حلق، درد عضلانی، کسالت و بی‌حالی غیرطبیعی، اسهال و استفراغ است و تنها راه مقابله با آن از بین بردن محل‌های لاروی این پشه است.

پشه آئدس که ناقل بیماری‌های خطرناک و کشنده ای از جمله تب دنگی، زیکا و چیکونگونیا است تب، استخوان درد شدید، سردرد، حساسیت‌های پوستی و درد در ماهیچه و مفاصل و در نهایت خونریزی چشم، ناخن‌ها دست‌ها از نشانه‌های بیماری پشه آئدس است که به علت درد شدید به عنوان تب استخوان‌شکن نیز شناخته شده است.

کد مطلب 5914892

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