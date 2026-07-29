سلیمانی: گیلان بستر مناسبی برای تکثیر پشه آئدس و شیوع تب دنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سلیمانی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با بیان اینکه استان گیلان محیطی بسیار مستعد برای تکثیر پشه آئدس است، اظهار کرد: با توجه به پراکندگی این پشه در مناطق مختلف استان، گیلان به مدت سه تا چهار سال درگیر چرخه انتقال تب دنگی خواهد بود.

وی با اشاره به فشردگی جمعیت و تردد بالای مسافران در طول سال، افزود: گیلان به دلیل موقعیت جغرافیایی، پتانسیل بالایی برای شیوع این بیماری دارد و سرعت انتقال در این شرایط بسیار بالاست که ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وارد آمدن فشار مضاعف به سیستم درمانی را دوچندان می‌کند.

سلیمانی با تأکید بر اینکه تنها ۲۰ درصد از موفقیت در کنترل بیماری در اختیار حوزه سلامت است، تصریح کرد: ۸۰ درصد باقی‌مانده به همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و تعامل بین‌بخشی بستگی دارد؛ بنابراین مدیریت این بحران مستلزم یک عزم جدی و همگانی در سطح استان است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی مردم در کنترل پشه آئدس، افزایش آگاهی عمومی در خصوص روش‌های پیشگیری از گزیدگی و بهسازی محیط زندگی را مهم برشمرد و گفت: رسانه‌ها با آموزش‌های مستمر، می‌توانند مشارکت جامعه را برای کاهش تکثیر پشه و مهار تبعات بیماری تب دنگی جلب کنند.