۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۶:۲۶

آتش‌سوزی در جنگل‌های کبیرکوه بدره مهار شد

ایلام - مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام گفت: بامداد امروز آتش‌سوزی در جنگل‌های کبیرکوه بدره مهار شده است.

علی محمد پاکدل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درپی آتش سوزی عصر روز دوشنبه ۱۴ مهرماه در منطقه جنگلی کبیرکوه (منطقه معروف به تنکه رازیانه) با اعزام نیروهای مردمی و منابع طبیعی، سپاه و بسیج و محیط زیست شهرستان بدره مهارشده است.

مدیرکل مدیریت بحران که در منطقه آتش سوزی حضور داشت با اعلام این خبر اضافه کرد با توجه به اینکه آتش سوزی در ارتفاعات کبیرکوه رخ داده بود علیرغم تلاش نیروها مهار این اتش سوزی به سختی انجام شد.

وی اضافه کرد: اطفای این حریق در بامداد ۱۵ مهرماه انجام شد و نیروهای منابع طبیعی تا پایش کامل آتش سوزی در منطقه حضور دارند .

