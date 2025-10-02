سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بدر، در گفتگو با خبرنگار مهر از مهار کامل آتش‌سوزی گسترده در عرصه‌های ملی منطقه گردکانه خبر داد.

حرکت آشور افزود: این آتش‌سوزی که با تلاش بی‌وقفه نیروهای منابع طبیعی، محیط زیست، و با حضور میدانی و پیگیری فرماندار شهرستان، به همت مردم فداکار روستای آبهر پایین، پس از ساعت‌ها تلاش مستمر، به طور کامل اطفا شد.

وی بیان کرد: در این حادثه که به دلیل گستردگی و سرعت انتشار آتش، نیازمند همکاری همه‌جانبه بود، جوانان شجاع روستای آبهر پایین بدون هیچ چشم‌داشتی، در خط مقدم مهار حریق حضور یافته و نقشی حیاتی در کنترل آتش ایفا کردند.

آشور عنوان کرد: در حال حاضر، گروه‌های پایش برای جلوگیری از بروز مجدد حریق در منطقه مستقر شده و به صورت مستمر شرایط را رصد می‌کنند.

وی گفت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بدره از همکاری صمیمانه تمامی دست‌اندرکاران، نیروهای مردمی، جوانان روستای آبهر پایین، و رسانه‌های محلی که با اطلاع‌رسانی به موقع در مدیریت این بحران نقش داشتند، قدردانی کرد.