علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد خودروها، محور کندوان و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال با دستور پلیس راه به منظور تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محور به صورت یکطرفه درآمده است.
وی افزود: در حال حاضر تردد خودروها در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، بهویژه در محدودههای مجلار، میانک و سیاهپیشه، به صورت نیمهسنگین تا سنگین در جریان است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، تصریح کرد: تردد در سایر محورهای ارتباطی استان شامل هراز، سوادکوه و کیاسر به صورت عادی و روان برقرار است و مشکلی در عبور و مرور این مسیرها وجود ندارد.
صادقی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها را از طریق سامانههای اطلاعرسانی دریافت کنند.
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