امام جمعه کاشمر: جهاد و استقامت پیروزی بر دشمن را محقق می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد طاهری در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته که در امامزاده سید حمزه(ع) کاشمر برگزار شد، با اشاره به پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه حزبالله لبنان اظهار کرد: اصل در اسلام بر صلح و آرامش است، اما زمانی که دشمن وارد مرحله درگیری و تجاوز میشود، باید با قدرت و استقامت در برابر او ایستاد و از خود دفاع کرد.
امام جمعه کاشمر با اشاره به وجود دیدگاههای مختلف درباره مذاکره و مقاومت در کشور گفت: تا زمانی که همه در ذیل رهبری معظم انقلاب حرکت میکنیم، تفاوت سلیقهها باید در جای خود باقی بماند و امروز همه باید بر وحدت و مقابله با دشمن متمرکز باشیم.
وی تصریح کرد: دشمن نیز متحد و مصمم است و در هفتههای گذشته بارها از آغاز درگیری گسترده سخن گفته است، اما مقاومت و ایستادگی ملت ایران نشان داده که تهدیدها نمیتواند اراده مردم را از بین ببرد.
طاهری حضور و هوشیاری مردم در صحنه را عامل خنثی شدن نقشههای دشمن دانست و افزود: حضور مردم در صحنه، باطلالسحر جنگ نرم دشمن است و همانطور که مقاومت رزمندگان در میدان، قدرت نظامی دشمن را به چالش میکشد، وحدت و حضور مردم نیز نقشههای دشمن را خنثی میکند.
امام جمعه کاشمر با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور برای مردم دشوار است، اظهار کرد: مردم تحت فشار هستند و مشکلاتی مانند قطعی برق و آسیب دیدن وسایل خانگی، فشار مضاعفی ایجاد کرده است، اما عبور از این شرایط نیازمند صبر و استقامت است.
وی با اشاره به حوادث رانندگی در محورهای کاشمر به خلیلآباد و کوهسرخ، بر رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و توجه بیشتر به شرایط جاده تأکید کرد.
طاهری گفت: حتی در جادههای مناسب و دوبانده نیز تصادف رخ میدهد و بنابراین در کنار بهسازی جادهها، خود مردم نیز باید اصول رانندگی را رعایت کنند؛ چراکه یک حادثه میتواند یک خانواده را گرفتار و داغدار کند.
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