توازن قدرت در منطقه به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا اسلامی‌تبار در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کاشان با اشاره به شرایط منطقه و تقابل جبهه حق و باطل اظهار کرد: امروز همه جبهه ایمان در برابر تمام جبهه کفر و استکبار قرار گرفته و آنچه در صحنه تحولات می‌بینیم، نشانه آشکار استیصال دشمنان است.

وی افزود: جبهه استکبار با وجود بهره‌گیری از ابزارهای سیاسی، رسانه‌ای و نظامی، در تحقق اهداف خود ناکام مانده و اکنون در همان مسیری گرفتار شده که با محاسبات غلط برای دیگران طراحی کرده بود.

امام جمعه موقت کاشان با اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای آمریکا در منطقه هرمز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به فضل الهی نشان داد که با اقتدار و صلابت در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا ایستاده است و با وجود همه جنجال‌های تبلیغاتی و فضاسازی‌های بین‌المللی، طرف آمریکایی نتوانسته است به اهداف خود دست یابد.

وی ادامه داد: آنچه امروز در معادلات منطقه‌ای مشاهده می‌شود، بیانگر آن است که ملت ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و توان داخلی توانسته دشمن را در موضع ضعف قرار دهد و هیمنه پوشالی آمریکا را به چالش بکشد.

اسلامی‌تبار با تأکید بر حقوق قانونی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران در پیگیری حقوق خود باید با صلابت عمل کند و مسئولان نیز نباید در دفاع از منافع ملی کوتاه بیایند. ظرفیت‌های راهبردی کشور در منطقه می‌تواند در معادلات اقتصادی و سیاسی نقش تعیین‌کننده داشته باشد و باید از این ظرفیت‌ها با تدبیر و اقتدار استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات دیگر محورهای منطقه اشاره کرد و افزود: شرایط امروز نشان می‌دهد آمریکا و هم‌پیمانانش حتی در مواجهه با جریان‌های مقاومت در منطقه نیز با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و همین مسئله بیانگر تغییر تدریجی موازنه قدرت در سال‌های اخیر است.

امام جمعه موقت کاشان خاطرنشان کرد: در گذشته برخی تصور می‌کردند جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا از موقعیت برابر برخوردار نیست، اما روند تحولات ثابت کرد که قدرت ایران در حوزه‌های مختلف افزایش یافته و امروز دست برتر در بسیاری از عرصه‌ها در اختیار جبهه مقاومت است.

وی با اشاره به برخی مواضع کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دشمنان باید بدانند هرگونه خطا و اقدام نسنجیده علیه ملت ایران با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد و جمهوری اسلامی در دفاع از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی خود هیچ‌گونه تردیدی ندارد.

اسلامی‌تبار با تمجید از هدایت‌های رهبر معظم انقلاب افزود: آنچه امروز به عنوان اقتدار، ایستادگی و روحیه مقاومت در کشور مشاهده می‌شود، ثمره تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تکیه بر فرهنگ ایثار و مجاهدت است.

وی ادامه داد: ملت ایران در پرتو همین فرهنگ توانسته است در برابر فشارها، تهدیدها و توطئه‌های مستمر دشمنان ایستادگی کند و به جای عقب‌نشینی، جایگاه خود را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا دهد.

امام جمعه موقت کاشان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت حفظ وحدت، انسجام ملی و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی احساس می‌شود و همه جریان‌های مؤمن و انقلابی باید در برابر جبهه استکبار با بصیرت، هوشیاری و استقامت در میدان بمانند.