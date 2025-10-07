جمالی: امنیت پایدار استان بوشهر دستاورد نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی صبح سه شنبه به مناسبت هفته نیروی انتظامی در دیدار با مسئول عقیدتی،سیاسی فرماندهی نیروی انتظامی استان بوشهر، با تبریک این مناسبت، امنیت کنونی را از برکات انقلاب اسلامی دانست. وی با مقایسه فضای امنیتی قبل و بعد از انقلاب، اظهار کرد: در گذشته، حضور مأموران دولت یا حتی یک سرباز در یک روستا، ترس و وحشت را در دل مردم می‌انداخت، اما امروز به برکت نظام جمهوری اسلامی، مردم در سایه اقتدار و خدمت‌رسانی نیروی انتظامی، احساس آرامش و امنیت می‌کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر، این استان را یکی از سه استان برتر کشور از نظر برقراری امنیت و دارای نرخ جرم بسیار پایین عنوان کرد و افزود: این موفقیت، مرهون زحمات طاقت‌فرسای نیروی انتظامی و همچنین تأثیر برنامه‌های فرهنگی و تربیتی گسترده‌ای است که توسط نهادهای انقلابی و روحانیت معزز در استان اجرا می‌شود.

حجت الاسلام جمالی در ادامه با اشاره به تبدیل شدن شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به «قرارگاه فرهنگی» در استان، خاطرنشان کرد: این شورا، مسئولیت مستقیم ستاد برگزاری اکثر مراسم بزرگ، از جمله راهپیمایی‌های اخیر را بر عهده داشته و امیدواریم با همکاری و تعامل بیشتر بین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و نیروی انتظامی، شاهد تداوم و تقویت این امنیت و آرامش باشیم.